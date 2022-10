EXCLUSIV. Actrița Crina Semciuc: Încerc să înțeleg și să apăr „viața” pe care o am de jucat

Crina Semciuc (36 de ani) se numără printre actrițele de top ale industriei filmului și teatrului românesc.

A urcat pe scenă încă de la vârsta de trei ani, a câștigat numeroase premii de-a lungul carierei și s-a remarcat prin rolurile interpretate în filme precum “#Seflie”, “Povestea unui pierde-vară”, “California Dreamin’ (nesfârșit)”, “Funeralii fericite” sau “Marocco”. În 2015 a primit premiul Gopo pentru Cea mai bună actriță, pentru rolul personajului Yasmine, din “#Selfie”

Cea mai recentă apariție cinematograică a actriței este în pelicula “Oameni de treabă”, regizat de Paul Negoescu, a cărei premieră va avea loc pe 25 noiembrie.

Noi am stat de vorbă cu îndrăgita actriță și am descoperit o mulțime de lucruri interesante despre provocările de pe platourile de filmare, despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu soțul ei, producătorul de film Radu Stancu, dar și despre cum este Crina Semciuc în rolul de mama a doi copii.

Vorbește-ne puțin despre “Oameni de treabă”. Ai avut un rol foarte complex, pe care l-ai jucat fabulos. Cum ai reușit să intri în pielea personajului?



Sunt mândră că fac parte din proiectul „Oameni de treaba”, este un film care reușește să vorbească despre societatea noastră, despre adevăr, despre oameni. Toate astea într-o notă comică, pentru a ajunge mai ușor la public, la cei care vor să uite ce se întâmplă în jurul lor. Ei, noi! Dar cum a zis și Arthur Miller „cred că treaba artistului este să le reamintească oamenilor ceea ce au ales să uite”, cred cu tărie că așa e, iar regizorul Paul Negoescu împreună cu directoarea de imagine Ana Drăghici reușesc să zică o poveste neagră printr-o lentilă colorată.

Ai simțit rolul Cristinei ca pe o provocare?



Am iubit-o pe Cristina de la prima citire, e o femeie puternică, deșteaptă și foarte curajoasă, care știe să renunțe atunci când încă mai poate salva ceva. Provocarea pe care am simțit-o a fost să-i pot spune povestea, și să nu las ritmul sau accentul pe care îl am în film, să o îndepărteze de adevăr.

De-a lungul timpului, s-a întâmplat vreodată să nu-ți dorești să intri în pielea vreunui personaj din motive personale?



Nu, nu s-a întâmplat niciodată, de fiecare dată am încercat să plec de la ce sunt eu în momentul în care încep fiecare lucru la personaj și să descopăr prin repetiții cu ajutorul regizorului, care este lumea din care trebuie să fac parte. Încerc să înțeleg și să apăr „viața” pe care o am de jucat.

Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru un rol?



În urmă cu 7 ani, când l-am pierdut pe tata, în prima săptămână de filmări la „Selfie”unde trebuia să fiu sufletul petrecerii. Timp de o lună am filmat în fiecare zi, încercând să pun pauză la tot ce era în sufletul meu, că să-i pot oferi o șansă lui Yasmin să existe în povestea propusă de Cristina Iacob.

Ce te face pe tine diferită față de restul actorilor?



Nu m-am raportat niciodată așa la ceilalți actori colegi, cred că fiecare vine cu un bagaj emoțional unic de acasă și cred că fiecare experiență ne face să fim diferiți.

Te-a transformat în vreun fel actoria? În ce măsură te lași influențată de reacția publicului?



Cred că prin intermediul acestei meserii, am învățat să nu judec atât de aspru viața unui om. În actorie descoperi diferite unghiuri în care poți juca/ spune o poveste. Ai mai multe opțiuni și atunci fiecare are dreptate lui cu care alege să se arate în fața celor din jur, așa e și în viață.

Ce i-ai sfătui pe tinerii care-și doresc să devină actori?



Dacă sunt dispuși să își asume să se descopere, să se joace, să lupte cu ei, să facă față unui “NU” de multe ori foarte greu de dus, dar să se și bucure cu modestie de un “DA” cinstit, îi sfătuiesc să meargă mai departe și să-și urmeze visul.

Să vorbim puțin despre viața personală. Ești destul de discretă când vine în discuție acest subiect, dar lumea este curioasă să știe cum este Crina acasă, ca mama și soție.

Sunt ca oricare altă mamă. Și aici mă refer că sunt zile în care efectiv merg cu ochii închiși prin casă, fac curat, spăl, ies în parc cu cei mici, ne certăm, ne împăcăm, gătim împreună…

Cum l-ai cunoscut pe soțul tău și cum a început povestea voastră de dragoste?



Pe Radu l-am cunoscut în urmă cu 16 ani, în facultate. Eram pe platoul de filmare, la un film studențesc, unde el lucra la montaj, însă, noi am devenit un cuplu în urmă cu 14 ani. Am ales să nu amestec viața personală cu cea profesională.



Este dificil să îmbini rolul de mama de copii mici cu partea profesională?



Câteodată îmi este foarte greu, dar am avut familia aproape, o am pe mama mea, mama lui Radu, pe sora mea și în primul rând pe Radu. Fără sprijin nu aș fi putut să revin atât de repede pe scenă, sau pe platoul de filmare.



Vă mai doriți copii?



Noi suntem patru acum, doi mari plus doi mici, un pătrat perfect, însă, încă nu zicem nu la cinci. 🙂



Ce trucuri de menținere a frumuseții ai?



Sincer, chiar nu am timp să fac ceva din punctul ăsta de vedere, un lucru esențial e să îmi mențin tenul curat și hidratat.

Care este cea mai mare cumpănă prin care ai trecut de-a lungul vieții? Și cum ai depășit-o?



Oricât de greu mi-a fost la un moment dat, întotdeauna am ales să vorbesc și să cer ajutor de la oamenii pe care îi respect și îi iubesc. Am mers și am căutat alinare în familie, sau la prieteni (nu am mulți), dar mă simt extrem de binecuvântată cu cei pe care îi am lângă mine.

În ce spectacole te putem urmări în această stagiune?

La teatru va invit să vedeți spectacolul „Exil”, în regia Alexandrei Badea, și „Părinți și copii”, regie Vlad Massaci, iar la cinematograf va aștept cu drag la „Marroco”, regizat de Emanuel Pârvu, care rulează acum în cinematografe. În noiembrie vă invit la „Oameni de trebă” în regia lui Paul Negoescu, după scenariul semnat de Radu Romaniuc și Oana Tudor, imaginea Ana Drăghici, unde joc alături de Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian, Daniel Busuioc și mulți alți actori talentați.

Premiera va avea loc în 25 noiembrie și e important pentru noi ca publicul să vină să-l vadă la cinema în acea scurtă perioadă de expunere.

