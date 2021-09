După Adela Popescu, și Shurubel de la „Vorbește lumea” a fost diagnosticat cu Covid-19

Shurubel, colegul de platou al Adelei Popescu, de la „Vorbește lumea” este infectat cu COVID-19, la câteva zile după ce Adela Popescu a anunțat că s-a îmbolnăvit.

Prezentatorul TV a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate. „Transpir. Am nasul înfundat. Ultimele zile am transpirat 11 tricouri. Nu am gust, dar nici miros. Ieri am mâncat o ceapă întreagă și nu am simțit gustul. Am vrut să văd dacă lăcrimez, dar nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Shurubel la „Vorbește lumea”.

Shurubel și Bogdan Ciudoiu

La fel ca Adela Popescu, și el a rămas acasă, în autoizolare. Astfel, emisiunea va fi prezentată, în această perioadă, de Bogdan Ciudoiu, coprezentator, și Cosmina Păsărin.

Bogdan Ciudoiu și Cosmina Păsărin

Cum se simte Adela Popescu, după ce a fost diagnosticată cu Covid-19

După primele zile cu simptome mai grave, Adela Popescu a mărturisit că se simte mai bine. Ea este izolată cu bebelușul de două luni, acasă.

„N-am avut poftă mare de mâncare. Am putut să mănânc cel mai bine fructe. Abia ieri am mâncat o masă așa consistentă, să zic. Mă hidratez foarte mult. Astea sunt sfaturile pe care le-am primit. Țin legătura cu medicii să-mi spună, în funcție de ce simptome apar, dacă necesită vizită la spital sau mai știu eu ce”, a declarat vedeta.

Prezentatoarea TV a dezvăluit că Radu Vâlcan este cel care se ocupă de toate treburile casei în această perioadă, ceilalți doi băieți fiind la bunici. Ei nu au intrat în contact cu mama lor, fiind plecați cu câteva zile înaintea primirii diagnosticului ei.