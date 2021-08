DJ-ul român Alex Parker, dezvăluiri din vacanță. A redescoperit unul dintre cele mai frumoase orașe din lume

Alex Parker, DJ-ul român care și-ar dori să cânte pe Lună în premieră, ne-a dezvăluit câteva fotografii din vacanță și ne-a mărturisit că s-a distrat din plin alături de prieteni într-una dintre cele mai cosmopolite capitale din Europa, o destinație pe care a ales să o redescopere cu plăcere după aproape opt ani.

La doar 25 de ani, artistul se lăuda cu o cariera muzicală de succes fiind un DJ și un producător extrem de talentat și apreciat, cunoscut deja pentru prestațiile sale deosebite desfășurate pe scenele unor festivaluri de top, precum Untold și Neversea.

Despre Alex Parker se știe deja că a colaborat cu o mare parte din artiștii din România, vedeta reușind să capteze atenția cu moment mai puțin obișnuit, reușind să mixeze în premieră mondială pe o… turbină! De-a dreptul impresionant, pentru că Alex Parker a fost nevoit să-ți susțină reprezentația la nici mai mult, nici mai puțin de 100 de metri înălțime, în cel mai mare parc eolian din Europa.

Urcarea echipamentelor, pupitrului și a mixerului DJ-ului s-a realizat cu ajutorul unei macarale cu o capacitate puternică de ridicare. Deplasarea persoanelor și amplasarea celorlalte echipamente s-a realizat cu ajutorul unui lift. Tot acest concept a fost pus în scenă anul trecut, cu scopul de a promova oficial festivalul Neversea, fiind primul eveniment de muzică din lume alimentat cu energie verde.

Anul acesta, după o îndelungată așteptare, artistul a preferat să își încarce bateriile vizitând o capitală apreciată din Europa.

„Mi-am petrecut vacanța de vară la Barcelona, un loc în care nu mai fusesem de când aveam 17 ani. M-a încântat să văd cum s-a dezvoltat în toți acești ani și că am redescoperit astfel unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Am fost cu toată gașca Creator Records, ne-am distrat, ne-am deconectat și totodată ne-am încărcat bateriile pentru următoarea perioadă.

Am închiriat biciclete, motociclete, am fost la plajă, am vizitat operele lui Gaudi. Și, bineînțeles, ne-am bucurat din plin de tot ce are Barcelona de oferit, de la mâncare până la toate locurile fantastice, dar și de o sesiune puternică de shopping. Abia aștept să mă reîntorc și sper că se va întâmpla cât de curând”, a povestit încântat celebrul DJ.