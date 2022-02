Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea s-a încheiat: „A fost o relație karmică”

Invitată la podcastul lui Damian Drăghici, Andreea Bălan a mărturisit că separarea dintre ea și George Burcea s-a încheiat oficial. A mai rămas doar să primească decizia de divorț.

Andreea Bălan și George Burcea au divorțat oficial. Cei doi s-au căsătorit civil în august 2019 și au făcut ceremonia religioasă o lună mai târziu, însă în martie 2020 au anunțat că s-au despărțit. Chiar dacă nu formează un cuplu, aceștia își vor crește împreună cele două fetițe, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (2 ani).

Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea s-a încheiat după doi ani de când a fost intentat.

O să vedem (n.r – dacă a ieșit ea învingătoare). Oricum sunt învingătoare pentru că am aceste două fetițe extraordinare, iar indiferent de ce scrie în hârtia aia, că ok culpa mea, culpa lui, culpa comună, până la urmă s-a terminat. Fiecare este fericit, fiecare își vede de viață separat și trebuie să avem grijă de acești copii minunați. Fiecare cum poate, evident, a completat artista.

Citește și: Sophie Turner, însărcinată cu al doilea copil? Cum a fost fotografiată actrița recent

CRBL de la „Survivor” a spus adevărul: cât de mult îl costă chiria în Spania

Scandalul de la Eurovision continuă: piesa lui Costi Ioniță, în comisie la TVR. Ce a spus Iuliana Marciuc

Ce a spus Anamaria Prodan despre poza prelucrată în Photoshop devenită virală

Cântăreața a mărturisit că l-a iertat pe George Burcea și a vorbit despre momentul în care a decis să facă nuntă. După cele câteva ore în care a stat în comă, din cauza stopului cardiac suferit la nașterea Clarei, artista s-a trezit cu două idei: să reunească trupa André și să se căsătorească cu tatăl fetițelor ei.

Cred că s-a întâmplat ceva atunci, l-am sunat (n.r – pe George Burcea) și i-am zis că facem nuntă. De fapt nunta nu-și mai avea rostul, dar așa am simțit și mă bucur până la urmă.

Întrebată dacă nunta a fost ca o salvare a relației, Andreea Bălan a mărturisit că poate la nivel subconștient simțea că lucrurile nu sunt ok.

Când eu m-am trezit (n.r – din comă) ce era neterminat? André-ul și nunta a fost ca „hai să salvez…” Nu am reușit să salvez, am făcut nunta, dar nu am reușit. Probabil lucrurile între noi așa trebuiau să fie. Trebuia să fim părinți și să ne despărțim. Așa a fost legătura asta, o chestie karmică din care ambii să învățam. Și acum să o luăm pe drumuri diferite și fetele să fie așa, a mai spus artista.