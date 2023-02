Designerii care au creat rochia de mireasă a Prințesei Diana, îngroziți. Ce s-a întâmplat cu celebra rochie la biserică

În timp ce rochia de mireasă a Prințesei Diana a rămas în istorie ca una dintre cele mai celebre look-uri, cei care au creat-o au recunoscut că au simțit că îi ia cu „leșin” când au văzut-o.

Rochia de mireasă a Prințesei Diana este una dintre cele mai admirate rochii de mireasă din lume. În timp ce unii au fost uluiți de dramatica rochie, alții nu au fost foarte mulțumiți de look-ul final al soției Prințului Charles.

Designerii care au creat rochia de mireasă a Prințesei Diana, „îngroziți”

Pe 29 iulie 1981, Diana, care avea atunci 20 de ani, a coborât din trăsură în fața catedralei St Paul purtând o rochie din dantelă antică și tafta de mătase ivoire ce a fost creată de designerii Elizabeth și David Emanuel. Însă cei doi nu au fost deloc impresionați de look-ul final al Prințesei.

Rochia a fost creată în câteva luni, iar cei doi designeri au făcut tot posibilul pentru a se asigura că nimeni nu va avfla cum arată rochia de mireasă a Dianei până în ziua cea mare. Dar, Elizabeth a recunoscut că a simțit „că o ia cu leșin” în momentul în care a văzut-o pe Diana intrând în catedrala St Paul, la televizor.

Potrivit The Mirror, rochia ar fi costat în jur de 9.000 de lire sterline și a fost creată din șase materiale diferite și peste 10.000 de perle.

Au fost folosiți 25 de metri de tafta de mătase, 100 de metri de crinolină și 150 de metri de voal. Trena, făcută din mătase, măsura aproape 8 metri.

Totuși, designerii s-au declarat „oripilați” după ce au văzut cât de șifonată a devenit rochia Prințesei Diana în biserică.

„Știam că se va șifona puțin, dar când am văzut-o ajungând la St Paul și am văzut cât este de șifonată, am simțit că leșin”, a afirmat Elizabeth.

„Am fost îngrozită, serios, deoarece era foarte șifonată. A fost mai rău decât ne-am imaginat”, a continuat designerul.

La repetiție a fost folosită o rochie dintr-un alt material, astfel că nimeni nu a știut cum va arăta adevărata rochie în ziua nunții.

Prințesa Diana, încântată de rochie

David Emanuel și Elizabeth au mai creat o rochie de rezervă, în caz de urgență.

„Am vrut să ne asigurăm că rochia va fi o surpriză. Nu am probat-o pe Diana. Nici măcar nu am vorbit despre ea”, a afirmat David Emanuel.

Potrivit Hello!, Prințesa Diana l-a sunat personal pe David după ceremonie pentru a-i mulțumi pentru rochia creată.

„Mi-a spus: Doar am vrut să îți mulțumesc pentru rochie. Mi-a plăcut la nebunie. Prințului Charles i-a plăcut. Toată familia a fost încântată de ea”. A fost foarte special să aud asta de la client. Când creezi o rochie pentru o mireasă vrei ca ea să fie fericită. Tot ce contează este ca mireasa să fie fericită”, a precizat deisgnerul britanic.

Însă, rochia șifonată nu a fost singurul dezastru petrecut în acea zi. Make-up artistul Dianei, Barbara Daly, a povestit că înainte de a merge la altar, Prințesa a vărsat din greșeală sticla de parfum pe rochia de mireasă.

Daly a afirmat că a încercat din răsputeri să curețe rochia, însă parfumul a lăsat o pată imensă.

Singurul lucru pe care l-a putut face a fost să îi spună Prințesei Diana să își ridice rochia de partea pătată pentru a părea că doar încearcă să nu calce pe ea.

