De ce nu a putut face Irina Loghin copii până la 35 de ani

Irina Loghin (82 de ani) este, fără îndoială, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România. Artista a vorbit recent despre una dintre perioadele mai delicate din viața sa, din tinerețe, când nu a putut face copii din cauza unor probleme de sănătate.

Se pare că Irina Loghin s-a confruntat cu o răceală puternică în copilărie care i-a pricinuit, la maturitate, probleme ginecologice. Pentru a putea deveni mamă, artista a apelat la ajutorul medicilor, urmând un tratament complicat și, după cum mărturisește chiar dumneaei, foarte dureros.

„Pe la treizeci şi cinci de ani, când m-am dus într-un turneu la Cluj, m-am interesat ce pot să fac, aflasem că la Cluj sunt profesori foarte buni. M-am dus la un profesor ginecolog să îmi facă un consult. Mi-a dat un tratament de șase luni, mi-a făcut histerosalpingografia. Îţi introduce în uter o soluţie care este înfiorătoare, ustură foarte tare! Medicul a observat că am avut o răceală în copilăria mea, foarte puternică și netratată la timp. În urma acelei analize am devenit fertilă. Imediat, la nici o lună, am rămas însărcinată”, a mărturisit interpreta în volumul lansat în 2012, intitulat „Viața mea este ca un cântec”, potrivit click.ro.

După acest tratament, Irina Loghin a reușit să rămână însărcinată, dar problemele nu s-au oprit, artista confruntându-se cu multe greutăți în aducerea pe lume a primului copil.

„Am avut sarcini toxice, grele. Prima sarcină a fost cu Ciprian. Era în 1976. Atunci a început greul. Până la patru luni, când a mișcat, a fost ceva groaznic. În permanenţă aveam o stare de greaţă, o stare de rău foarte mare! Gazele de eșapament îmi făceau bine! Mă duceam când treceau mașinile, mai ales alea mari, și inhalam”, a mai spus artista.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro