Irina Loghin a dezvăluit rețeta băuturii elixir pe care o prepară an de an

Toată lumea știe că faimoasa cântăreață de muzică populară Irina Loghin are un stil de viață sănătos care o ajută să se mențină în cea mai bună formă chiar și la vârsta venerabilă pe care o are acum, de 81 de ani. Dar îndrăgita artistă mai are un secret pe care doar apropiații ei îl știu. Este vorba despre o rețetă inedită de must cu hrean, pe care o prepară an de an.

Băutura este un adevărat elixir datorită proprietăților nutriționale pe care le are. Mustul este bogat în resveratrol (unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali) și minerale, iar când este preparat cu hrean – celebru și el pentru calitățile sale curative -, mustul se transformă într-o băutură minune pentru sănătate. Și, în plus, își păstrează o mare parte dintre proprietățile benefice pentru sănătate și rezistă mult timp fără să se altereze.

Vedeta a dezvăluit cum prepară această băutură gustoasă și sănătoasă.

„Mustul cu hrean, reţeta pe care o prepar eu, are un gust extraordinar şi se face aşa: peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame, la o damigeană de 25 de litri. În total am făcut 75 de litri pentru familie. Am pentru toată iarna. Ce să vrei mai mult iarna, pe viscol, decât să bei un vin ca ăsta?”, a spus Irina Loghin, potrivit click.ro.

