Iată de ce boală suferă Kim Kardashian

Kim Kardashian s-a supus mai multor investigații medicale când a realizat că nu se simte tocmai bine, pentru a vedea care este cauza problemei.

Deși medicii i-au spus că ar putea suferi de lupus, ea de fapt are o altă boală autoimună. Vedeta reality-show-ului „Keeping Up With Kardashians” și-a exprimat temerile că ar putea suferi de o boală după ce a observat că o dor mâinile și brațele.

Într-un final, doctorii i-au spus femeii că are artrită psoriazică. Aceasta este un tip de artrită cauzat de psoriazis, nu de lupus. Oamenii care suferă de ea au articulații umflate, rigide și dureroase, după cum arată Libertatea.

Kim a fost ușurată să afle diagnosticul, pe motiv că este o afecțiune care vine și pleacă. Ea a început deja un tratament care să îi amelioreze simptomele.

