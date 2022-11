De ce ar fi divorțat de fapt Tom Cruise și Nicole Kidman. Actrița nu și-a dorit nicio clipă să se separe de soțul ei

Tom Cruise și Nicole Kidman au divorțat în urmă cu 21 de ani, însă niciodată nu s-a aflat care a fost motivul separării lor.

Formau unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood și nimic nu părea să stea în calea iubirii lor. Tom Cruise și Nicole Kidman au fost căsătoriți timp de 11 ani, iar vestea divorțului lor a venit ca un șoc nu doar pentru lumea din jur, ci și pentru celebra actriță.

Motivul divorțului dintre Tom Cruise și Nicole Kidman. Actrița nu a vrut să renunțe la soțul ei

Tocmai lansaseră filmul „Eyes Wide Shut”, un thriller psihologic cu accente erotice, ce avea un succes incredibil și nimic nu părea să indice că ar avea vreo problemă în căsnicie. Deși Nicole Kidman a spus răspicat că nu dorește să divorțeze, Tom Cruise tot a continuat cu demersurile și a înaintat actele de divorț.

Nimeni, nici măcar Nicole Kidman nu înțelegea ce se întâmplă cu celebrul actor, care era decis să pună punct relației cu cea care avea doi copii.

Acum, însă, adevărul pare să fi ieșit la iveală. Mike Rinder a dezvăluit în cartea sa, „A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology”, că în spatele divorțului celor doi actori s-ar afla Biserica Scientologică de care Tom Cruise aparține.

Potrivit lui Rinder, Nicole Kidman devenise un pericol pentru această biserică, întrucât Tom Cruise era mai apropiat de soția sa și începuse să îl ignore pe liderul cultului religios, David Miscavige.

În momentul în care Cruise a depus actele de divorț, Nicole Kidman nu înțelegea de ce soțul ei face acest demers. Mai mult, în acea perioadă, ea tocmai pierduse o a doua sarcină.

În actele care consemnau divorțul dintre Tom Cruise și Nicole Kidman, a fost trecut și protestul actriței cu privire la separare. Ea cerea să meargă la terapie de cuplu, în loc să divorțeze.

Nicole Kidman, văzută ca o influență negativă de biserica scientologică

Cum Tom Cruise nu îi mai răspundea lui Miscavige în timpul filmărilor peliculei „Eyes Wide Shut”, liderul cultului religios a decis să vorbească cu Tom Cruise pentru a afla dacă există influențe negative în viața sa, ce îl țin departe de scientologie, notează Stylecaster.

În urma discuției cu David Miscavige, actorul a început să se îndepărteze de soția sa, apărând astfel și tensiuni în căsnicia lor.

Mai mult, Rinder susține în cartea sa că Nicole Kidman era văzută de liderii bisericii ca un pericol pentru cultul religios întrucât îi împiedica să mențină controlul asupra lui Tom Cruise. Actrița nu era deloc atrasă de ideile scientologiei. Mai mult, tatăl ei era psihiatru, specializare respinsă de Biserică pentru că ”oferă îngrijire necorespunzătoare și o dependență excesivă de medicamente”.

„Dacă nu ar fi fost soția lui Tom Cruise, (Nicole Kidman) nu ar fi fost deloc eligibilă pentru a participa la nivelurile OT (Operating Thetan, nivelul ridicat de „pătrundere” în cultul scientologic) din cauza conexiunii ei familiale cu domeniul psihiatric”, a scris Mike Rinder în cartea sa.

Soția lui Tom Cruise, urmărită de Biserica Scientologică. Liderii cultului neagă acuzațiile

Mike Rinder mai susține în cartea sa că liderii cultului religios îi urmăreau telefonul lui Nicole Kidman și, la un moment dat, chiar au angajat un detectiv particular pentru a o spiona.

Pe de altă parte, Biserica Scientologică îl acuză pe Mike Rinder de minciună.

„Mike Rinder este un mincinos inveterat care caută să profite de pe urma necinstei sale. El se întreține orchestrând hărțuirea fostei sale Biserici și a liderului acesteia prin rapoarte false ale poliției, propagandă incendiară și povești frauduloase din media”, au spus reprezentanții bisericii.

Totuși, în momentul în care Tom Cruise și Nicole Kidman au divorțat, relația actorului cu Biserica Scientologică a devenit mult mai strânsă.

„Când Tom și Nicole au divorțat, David Miscavige a fost fericit că influența negativă a lui Nicole nu-l mai afecta pe Tom. (…) După aceea, Cruise a devenit și mai vocal în sprijinul public al Scientologiei și Miscavige”, subliniază Rinder.

Tom Cruise s-a distanțat atât de mult de fosta lui soția, încât i-a interzis acesteia să participe la nunta fiului lor, Connor.

