Cum arată Kevin Sorbo, actorul care l-a interpretat pe Hercule FOTO

Trecerea timpului și-a lăsat amprenta asupra lui Sorbo, care nu mai are mușchii ce l-au consacrat și i-au adus multe roluri. Ba mai mult, actorul are puțină burtică, iar ridurile i-au brăzdat chipul.

Deși nu mai arată la fel, Kevin, în vârstă de 60 de ani, și-a păstrat zâmbetul care a cucerit milioanele de femei ce l-au admirat din fața televizoarelor.

Ultima apariție pe covorul roșu a avut-o în urmă cu aproape trei ani, alături de soția sa.

Cine este Kevin Sorbo

Kevin David Sorbo este un actor american cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale: Hercule în „Hercules: The Legendary Journeys”, Căpitan Dylan Hunt în „Andromeda” și Kull în „Kull cuceritorul”.

Între timp, actorul s-a dedicat scrisului și a publicat mai multe cărți, precum „True Strenght: My Journey from Hercules to Mere Mortal – and How Nearly Dying saved my life” (2011) și „Share The Light” (2018).

Înainte de a deveni celebru cu rolul lui Hercule, Kevin Sorbo și-a câștigat existența ca model și chiar a lucrat pentru celebrul designer Gianni Versace, care l-a hărțuit sexual.

„El a vrut să mă întâlnească datorită înălţimii mele, voia să iau parte la show-urile de modă alături de femei la fel de înalte ca mine. Ulterior, am fost invitat la mai multe petreceri la care luau parte mai multe celebrităţi, printre care Sophia Loren, Luciano Pavarotti şi Richard Gere. Pe parcurs, petrecerile au devenit tot mai restrânse până când a fost una la care eram doar noi doi. Mi-a spus că aş putea face reclame pentru brandul său şi, dintr-o dată, a început să-şi plimbe mâna pe piciorul meu, în sus. «Ştiţi că sunt heterosexual, nu?», i-am spus. ”Tocmai acesta e motivul pentru care te plac. Nu eşti un bărbat făcut pentru fete. Eşti un bărbat făcut pentru bărbaţi. În viaţă trebuie să faci sex cu tot ce prinzi. Cu pisica, cu câinele, cu băiatul şi cu fata”, mi-a răspuns“, a povestit actorul.

Într-un alt interviu, pentru The Hollywood Reporter, Sorbo a declarat că în ciuda incidentului neplăcut a rămas în relaţii bune cu Versace şi chiar a făcut câteva show-uri de modă pentru el, dar nu a mai apărut niciodată în reclamele brandului, precizând că acesta este modul în care industria de la Hollywood funcţionează.

Sorbo este căsătorit Sam Jenkins, iar cei doi au împreună trei copii.

În 1997, celebrul actor a suferit trei atacuri cerebrale, dar cu toate astea a continuat să lucreze şi la ultimele două sezoane din seria ”Hercule”.

