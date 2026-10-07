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Cum arăta Claudia Ion de la Insula Iubirii 2026 înainte de intervențiile estetice: „Ce schimbare!”

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.  Actualizat 07.10.2026, 11:15
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Claudia Ion de la Insula Iubirii 2026 a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii 11 ani. Înainte să concureze în reality show-ul de la Antena 1, Claudia se mândrea în mediul online cu abilitățile ei vocale.

Cum arăta Claudia Ion de la Insula Iubirii 2026 înainte de intervențiile estetice

Claudia Ion de la Insula Iubirii 2026 (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Claudia Ion, concurentă la Insula Iubirii 2026, a cucerit publicul telespectator datorită carismei și energiei sale debordante. Potrivit Spynews, recent au ieșit la iveală imagini rare cu tânăra de acum 11 ani, iar transformarea sa este notabilă.

Claudia arăta complet diferit în urmă cu mai bine de un deceniu. Aspectul său actual este rezultatul unor intervenții estetice, printre care mărirea buzelor cu acid hialuronic și implanturile mamare. Claudia este de părere că schimbarea este o parte din evoluția ei ca femeie.

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Pe lângă frumusețea sa fizică, tânăra are și un talent ascuns care a surprins pe toată lumea – știe să cânte. Deși pasiunea sa pentru dans este bine cunoscută, puțini știau că vocea sa este la fel de captivantă. „Frumoasă de mică și talentată”, a scris cineva în dreptul videoclipului. „Ce schimbare! Dar la fel de veselă”, a comentat altcineva.

În prezent, alături de iubitul ei, Ionuț Mocăniță, Claudia Ion navighează testele relației de la Insula Iubirii 2026. Totuși, prezența sa magnetică nu a trecut neobservată, iar apropierea de ispita Alberto a stârnit deja discuții. Indiferent de provocările emisiunii, Claudia își păstrează zâmbetul și energia, dovedind că își trăiește viața cu intensitate și pasiune.

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 ♬ sunet original - Insula Iubirii 2026

Foto: Instagram; TikTok

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