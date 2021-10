Claudia Neghină a devenit mamă pentru prima oară pe 21 aprilie 2021. Modelul a dat naștere unei fetițe, Sofia (6 luni). „Cea mai frumoasă zi din viața mea. (…) Nu există cuvinte să descriu ceea ce simt, efectiv nu m-aș dezlipi de ea… și sentimentul este reciproc!”, a scris Claudia atunci în mediul online.

Claudia Neghină și-a botezat fiica în Ibiza. „A fost ceva restrâns”

Botezul Sofiei a avut loc în septembrie 2021, în Ibiza, la o biserică ortodoxă și cu un preot român. „Am avut emoții. (…) Am o fetiță foarte cuminte, nu a plâns deloc, decât în momentul în care a scufundat-o în apă. Este o fetiță foarte, foarte fericită, dovada că dacă mama e fericită, copilul e fericit”, a declarat Claudia Neghină în emisiunea „La Măruță”.

„A fost ceva restrâns, cam 30 de invitați. (…) Am ales Ibiza pentru că eu acolo stau în timpul verii. (…) A fost exact cum mi-am dorit. Am vrut ca cea mică să se simtă bine, să nu avem foarte mulți invitați să nu o obosească, nici pe mine să nu mă obosească. Până la urmă, botezul îl faci pentru copil și așa am simțit eu. Cel mai bine e să faci lucrurile așa cum le simți”, a mai spus modelul.

Întrebată dacă se vede devenind din nou mamă, Claudia a completat. „Nu știu. Sofia a venit întâmplător și a fost cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Niciodată nu spun niciodată. De când a apărut ea în viața mea am lăsat totul să vină de la sine. Nu mi-am mai făcut planuri și am observat că viața e mult mai frumoasă când lași lucrurile să se întâmple așa cum trebuie. Nu-mi fac planuri pe termen lung și încerc să nu fiu o mamă panicată”.

„Sofia are trei nașe, două spirituale și una propriu-zisă. Una dintre nașele spirituale este prietena mea de când eram mică, mică, de când am locuit în același bloc. A doua nașă spirituală este Natalia, cea care în glumă mi-a zis că sunt însărcinată. Noi glumeam, dar chiar eram. Și a treia este cea care a fost și nașa la biserică, Mădălina, care este prietena mea, avem o relație deosebită”, a mai povestit Claudia.

Cum a ales Claudia Neghină numele fiicei sale

„Tot timpul mi-au plăcut copiii și am lucrat cu ei. Eu am făcut liceul pedagogic. Multe prietene au copii și mi-e foarte drag de ei. Nu am avut niciodată instinctul matern. Am avut cumva presimțirea că o fetiță mă așteaptă. Nu știu de ce”, a povestit Claudia în ianuarie 2021, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

„Cred în spiritualitate. Chiar în ziua în care am aflat că o să am o fetiță, nu a fost un vis, a fost o certitudine, m-am trezit din somn și am avut numele în gând, Sofia. Chiar nu cunosc pe nimeni Sofia. Nu am pe nimeni în familie, nu m-am uitat la vreun film. A fost un semn”, a încheiat atunci.

