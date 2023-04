Cine este Florinel, puștiul din „Clanul”? Filip Munteanu l-a cucerit pe George Mihăiță: „Textul îl repet mereu cu mama” / Exclusiv

Cine este Florinel, puștiul din serialul „Clanul”, difuzat duminica seara, de la 20.00, pe Pro Tv? Este întrebarea care se află pe buzele multor telespectatori!



Florinel, puștiul din serialul „Clanul”, de la Pro Tv, are doar 12 ani. Copilul adoră să joace alături de nume grele din industria actorilor.

Filip Munteanu îl interpretează pe „Florinel”, în serialul „Clanul”

Ei bine, aflați că puștiul care-l interpretează pe „Florinel”, copilul lui Bebe Măcelaru (George Mihăiță) și al Magdei (Cătălina Grama), are doar 12 ani. Filip Munteanu este fiul Andreei și al lui Vlad Munteanu, fostul dinamovist.

Copilul este entuziasmat că joacă în celebrul serial alături de actori celebri și spune că își dă toată silința să învețe textul bine și să nu greșească la scene. Îl adoră pe George Mihăiță și pe Denis Hanganu, însă spune că mai toți actorii îl susțin și au răbdare cu el.

Atunci când lipsește de la școală, pentru filmări, își învață singur materia predată cu ajutorul platformei online.

Filip, ai 12 ani, ești la școală, filmezi pentru cel de-al 2-lea sezon din Clanul și ai și spectacole. Cum te descurci?

Mă descurc foarte bine. Atunci când lipsesc de la școală găsesc materia predată pe o platformă online și pot să recuperez foarte ușor. Am multă susținere din partea școlii.

Ce îi spun colegii de clasă lui Florinel?

Ce spun colegii tăi, când te văd la televizor?

Mulți sunt curioși ce se întâmplă la filmări și cum e pe set și îmi pun tot felul de întrebări despre personajele cu care joc eu.

Cu cine repeți textul, acasă?

Textul îl repet mereu cu mama. Mai întâi citesc singur tot textul de la toată scena ca să înțeleg situația. După, citesc textul meu de câteva ori până îl rețin. Îl zic în gând de câteva ori și, la final, o chem pe mama să repetăm împreună.

Dar pe set, cine te sfătuiește cel mai mult?

Pe set mă sfătuiește cel mai mult regizorul.

Cât de mult se aseamănă Florinel cu tine?

Florinel se aseamănă foarte mult cu mine. Amândoi suntem răsfățați de părinți, ne plac jocurile pe calculator și înotul.

Florinel, puștiul din Clanul: „Visul meu, până să descopăr actoria, era să devin arhitect”

Îți dorești să faci o carieră din actorie? La fotbal te-ai gândit?

Visul meu, până să descopăr actoria, era să devin arhitect. Acum, sper să le practic pe ambele. Nu m-am gândit niciodată să devin fotbalist, dar de curând am descoperit că îmi place mult să joc fotbal cu prietenii și chiar i-am rugat pe părinți să mă înscrie la un club de fotbal.

Care este personajul tău preferat?

Personajul meu preferat dintr-un film este Jason CREED.

În viitor, ce personaj ți-ar plăcea să interpretezi?

Mi-ar plăcea să interpretez rolul lui Dominic Torreto, din filmul The Fast and the Furious.

Dar din CLANUL, cine este personajul tău favorit?

Din CLANUL, îmi plac mult personajele cu care am și jucat. Bebe și Tudor.

Cum este să joci alături de domnul George Mihăiță și Cătălina Grama?

Mi se pare foarte ușor să joc cu ei. Mă ajută foarte mult să intru în stare. Îmi place că au răbdare cu mine.

„Cel mai mare susținător este mama”

De acasă, cine este cel mai mare susținător pe care îl ai?

Întreaga familie mă susține, dar cel mai mare susținător este mama.

Ce îți place să faci în timpul liber, atunci când nu ești la filmări sau la școală?

Cel mai mult, în timpul liber, îmi place să mă joc! Sunt pasionat de muzică și, mai nou, îmi place să compun beat-uri, joc baschet în curte cu fratele meu, ping-pong, tenis și îmi mai place mult să merg cu trotineta.

