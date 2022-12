Cum își menține Jojo silueta impecabilă. Actrița din „Clanul” nu ține regim, dar are un truc care chiar funcționează

Jojo, pe numele real Cătălina Grama, a dezvăluit care este secretul său pentru o siluetă impecabilă. Actrița, care este acum în toiul filmărilor pentru serialul “Clanul”, de la Pro TV, a precizat într-un interviu recent că trebuie să fie atentă la alimentație pentru a-și menține forma fizică.

Jojo are 41 de ani și, deși nu a avut niciodată probleme foarte serioase cu greutatea, este mereu atentă la modul în care se hrănește. Actrița petrece foarte multe ore pe platourile de filmare, așadar riscul de a cădea în plasa unei alimentații nesănătoase este foarte mare.

Dar situația poate fi ținută sub control odată cu renunțarea la anumite alimente. Așa a făcut Jojo, nu a mai mâncat carne de la începutul acestui an și spune că acest lucru a ajutat-o nu doar să arate bine, ci să se și simtă mai energică. Așadar, actrița din “Clanul” a devenit, temporar spune ea, adepta alimentației fără carne și din motive de sănătate.

Am norocul că am niște colegi foarte atenți și pe partea asta pentru că eu din ianuarie nu am mai mâncat carne. Am perioade așa. Nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate. E vorba de cum m-am simțit, nu de cum arăt și am vrut să fac o perioadă așa de detox. Mă simt foarte bine și mai ales pe vară mi-a prins foarte bine. Nu știu dacă în anotimpul rece o să continui, că e mai greu fără carne, dar am reușit – a declarat Jojo, pentru ego.ro.