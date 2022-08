Paul Ipate a fost victima unui mesaj reprobabil trimis de un individ pe o rețea socială, iar actorul a reacționat făcând publice jignirile primite și i-a oferit un răspuns comentatorului care îl provocase. De asemenea, și Jojo, partenera lui Paul Ipate, a reacționat împotriva internautului care îi jignise soțul.

Moda followerilor online care țin morțiș să acorde timp jignirii unor oameni pe care nu-i cunosc a ajuns și pe pagina lui Paul Ipate. Unul dintre „urmăritorii” contului său de Facebook i-a transmis că joacă roluri de „ciudat” pentru că acestea se potrivesc fizionomiei sale.

“Să mă ierți, cred că nevastă-ta nu putea găsi vreodată alt bărbat mai urât ca tine între actori!

Am observat că, în general, jucați roluri compatibile cu fizionomia, cu felul cum arătați… Arăți ciudat, joci roluri de ciudat.”, este unul dintre mesajele jignitoare primite de Paul Ipate pe Facebook.

Actorul a reacționat imediat și a ironizat lacunele celui care a dorit să-i transmită această critică. “Cel mai tare la mesajul ăsta e faptul că nu te poți hotărî dacă să mă iei la per-tu sau să-mi vorbești respectuos, la persoana a doua plural. Așa că te iert.”, a scris Paul Ipate.

Internautul a reacționat încă o dată și l-a „gratulat” pe actor cu apelativul „maimuțel”. Ipate a spus că apreciază acest apelativ, îl va prelua și îl va folosi.

Cum a reacționat Jojo în apărarea soțului

Cătălina Grama, alias Jojo, i-a luat apărarea soțului ei într-un mod inedit și i-a compus un poem celui care îl numise „maimuțel”.

S-a trezit judecator

Un poet… cam amator.

Cu condeiu’-inveninat

El de un actor s-a luat.

Ca-i ciudat, ca-i maimutel,

Ca-i urat ca vai de el.

Nu s-a uitat in oglinda

Inainte sa se-ntinda…

De-o fi una, de-o fi alta

Bucurosi le-om duce toate,

Precum zice Eminescu…

Cu umor sau cum se poate.

Ura, barfa, rautate,

Nesimtire cu de toate

Noi le acceptam pe toate,

Ca doar este libertate.

Si-uite asa-zisul poet,

Neavand nimic concret

De transmis sau comentat

In mocirla s-a bagat.

Scuturati-va condeiul de noroi

Caci e pacat…

Pentr-un om asa scolit

Sa arunce cu rahat.

Si lasati ca bunatatea

In toate sa va cuprinda…

Si-nainte de-orice comment,

Mai uitati-va-n oglinda.

Semnat: Sotia unui “maimutel”

Peste 300 de comentarii a adunat Ipate la postarea cu pricina, iar oamenii au dorit să își arate solidaritatea cu el în fața jignirilor fără sens.