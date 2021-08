„Refuz să lucrez cu ea”. Decizia radicală pe care a luat-o iubitul lui Jojo

S-au cunoscut pe platourile de filmare, s-au îndrăgostit și formează un cuplu de șapte ani. Actorii Cătălina Grama (Jojo) și Paul Ipate s-au căsătorit doar cu sufletul și se simt împliniți datorită celor doi copii, Achim în vârstă de zece ani din prima căsătorie a actriței, și Zora, care a împlinit patru ani. Au avut experiența vieții lor în emisiunea concurs Asia Express, trecând împreună peste obstacolele care le-au pus la încercare relația.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Paul Ipate a povestit cum l-a schimbat Jojo de-a lungul timpului.

„Eu am avut un respect pentru Cătălina și îl am în continuare, dar e acel tip de respect în care nu-ți permiți să te comporți într-un fel, nu ca să jignești, nu ca să demonstrezi ceva, ci pentru că omul este atât de mișto și de rafinat încât și tu îți dorești să fii la fel de rafinat. Cătălina a făcut din mine un bărbat mișto. În momentul în care ne-am combinat, eu nu mă priveam pe mine ca un bărbat, ci ca un băiat de treabă. Nu aveam încredere în mine să mă privesc altfel, să evoluez”, a spus actorul.

Cu toate acestea, vedeta e de părere că e important să aibă și momente în care se bucură de spațiul personal.

„Am refuzat foarte multe campanii. Am fost foarte rigid în privința asta și, la început, am refuzat să lucrez cu ea și în continuare refuz să lucrez cu ea pentru că nu cred că o relație poate avea o viață lungă dacă stai atât de mult, inclusiv la muncă, cu partenerul. Nu mi se pare ok. Am făcut o piesă de teatru, două, împreună, dar au fost și piese pe care le-am refuzat pentru că era și Cătălina. Ea, de exemplu, nu are o problemă cu chestia asta”, a mai continuat actorul.

