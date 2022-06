Christopher Reeve (n. 1952 – d. 2004) și Dana Morosini (n. 1961 – d. 2006) s-au cunoscut în anul 1987 și au fost căsătoriți timp de 12 ani, din 1992 până în 2004, când protagonistul francizei „Superman” (1978 – 1987) s-a stins din viață.

Povestea impresionantă de dragoste dintre actorul Christopher Reeve din „Superman” și soția lui, Dana

Actorul s-a îndrăgostit de Dana privind-o interpretând piesa „The Music That Makes Me Dance” pe scena teatrului, într-o rochie cu umerii goi. S-au căsătorit în 1992, după 5 ani de relație, și au avut împreună un fiu, Will. Dintr-o fostă relație, actorul a mai avut alți doi fii, Matthew și Alexander.

În ciuda succesului cunoscut în rolul lui „Superman”, Christopher a întâmpinat dificultăți în obținerea altor roluri. Între timp, actorul își cultiva pasiunea pentru echitație. În 1995, Christopher a căzut de pe cal, rămânând paralizat de la gât în jos pentru tot restul vieții.

Rănile actorului au fost atât de grave încât mama lui a implorat medicii să-l deconecteze de la aparate. La rândul său, Christopher a cerut să fie lăsat să se odihnească în pace, înainte de a deveni o povară pentru familia sa.

Dana i-a spus că îi va fi alături pentru tot restul vieții, oricare va fi decizia lui. „Ești același tu și te iubesc”, i-a spus. În săptămânile în care a fost internat în spital, Dana a condus zi de zi timp de 3 ore pentru a-i fi alături.

Tânăra a renunțat la cariera în actorie pentru a avea grijă de Christopher și de fiul lor. Cu ajutorul Danei, actorul a trăit 9 ani în scaun cu rotile. Nu a reușit să meargă din nou, însă a avut progrese notabile. În ciuda condiției sale, și-a continuat cariera artistică și s-a implicat activ în susținerea persoanelor cu dizabilități similare.

Actorul a murit în 2004, din cauza unei infecții. După doar 10 luni de la moartea lui Christopher, Dana a anunțat că suferea de cancer pulmonar. „Am fost căsătorită cu un bărbat care nu a renunțat niciodată. M-a învățat atât de multe despre curaj și despre a merge mai departe. Mi-a fost cu adevărat alături”, declara Dana la vremea aceea.

Din nefericire, actrița s-a stins din viață în 2006, lăsându-l pe Will orfan la doar 13 ani.

Foto: Profimediaimages.ro