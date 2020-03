Ce mesaj a transmis Andreea Bălan la 1 an de când era să moară pe masa de operație

Andreea Bălan, în vârstă de 35 de ani, trece, din nou, prin momente grele. Se pare că șansele de împăcare cu tatăl fetițelor sale, Clara și Ella, sunt din ce în ce mai reduse, și spunem asta după ce George Burcea a avut o atitudine tranșantă cu privire la situație, afirmând că nu o mai iubește pe artistă și nici nu-și mai dorește familia. Între timp, actorul a fost prins la volan sub influența drogurilor.

Andreea Bălan, pe data de 4 martie 2019, o aducea pe lume pe Clara, mezina familiei, însă în timpul operației de cezariană artista a făcut stop cardio-respirator și a fost la un pas să moară. Andreea a ales această zi cu însemnătate pentru a-și lansa noua piesă și pentru a transmite un mesaj fanilor săi:

„Ziua de 4 martie este o zi foarte importantă în viață mea deoarece în această zi a venit pe lume Clara, cea de-a 2 minune a mea. Tot în această zi, acum un an, am avut parte de cea mai grea încercare a vieții mele, când inima mi s-a oprit pentru câteva secunde. De atunci m-am resetat că om și am realizat că sănătatea este cel mai important lucru și iubirea celor dragi este cea mai de preț comoară.

Dragii mei, azi de ziua Claritei, vă ofer melodia “Inimă de fier”, o piesă despre puterea de a te ridică și de a merge mai departe ori de câte ori viață te încearcă. Nebunia și viteză de azi ne fac de multe ori să ne pierdem în detalii nesemnificative și să uităm că, de fapt, importantă e fericirea… iar la ea putem ajunge doar dacă înțelegem că viață, cu bune și mai puțin bune, e frumoasă atunci când iubești și ești iubit?” – a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare, unde a distribuit și noua sa piesă.

