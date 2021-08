Ce de bine arată Roxana Vancea în luna a cincea de sarcină: „M-am îngrășat 1 kg!”

Roxana Vancea (31 de ani) se pregătește să aducă pe lume primul ei copil. Fosta asistentă de televiziune și soțul ei, antrenorul de fitness Dragoș Paiu, vor deveni părinți anul acesta. Dragoș mai are un băiat, pe nume Milan, dintr-o relație anterioară.

Roxana, însărcinată în cinci luni, a confirmat sexul bebelușului și numele pe care îl va avea. Vedeta de televiziune și antrenorul de fitness vor avea un băiețel, pe care îl vor numi Ayan.

„Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat, era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, spunea Vancea, acum o lună, la Kanal D.

Deși se află în luna a cincea, burtica de gravidă a Roxanei Vancea abia dacă se vede. Vedeta spune că s-a îngrășat doar un kilogram și urmează să nască înainte de termen.

„N-am reușit să pun decât un kilogram. Mă simt foarte bine. (…) Medicul mi-a interzis să fac sport o perioadă. Când m-am dus la control mi-a zis: «Trebuie să faci o pauză de vreo 3 săptămâni». Mi-a explicat că o să nasc mai devreme, pentru că e colul scurt… cică majoritatea femeilor pățesc asta. M-am și antrenat ca nebuna în perioada asta, că n-aveam de unde să știu”, a dezvăluit Roxana Vancea.

Roxana Vancea și primele săptămâni de sarcină

Fosta asistentă TV s-a simțit rău în prima lună de sarcină și spune că medicii i-au spus că o să aibă dureri de spate mari pentru că i-au crescut foarte mult sânii.

„Mi-a fost rău în prima lună. Aveam grețuri. După două luni nu am mai avut nimic. (…) Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în ultimul trimestru va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă. La începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic. Am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor, dar când mi-a zis de chist m-am speriat un pic și am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul”, mărturisea Roxana, în urmă cu câteva luni, în emisiunea Neața cu Răzvan și Dani.

