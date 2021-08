Soprana Andreea Ilie, despre relația cu Bobby Păunescu: „E romantic și mă răsfață”

De câteva luni, soprana Andreea Ilie (36 de ani) și regizorul și omul de afaceri Bobby Păunescu (46 de ani) formează un cuplu și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Cei doi au stat departe de atenția publicului, dar acum, pentru a le dovedi tuturor că iubirea dintre ei este cât se poate de reală, au decis să vorbească despre ei doi.

„De când am apărut pe diferite scene am fost cerută în căsătorie, însă până acum am refuzat toate ofertele. Niciuna nu mi-a atras atenția sau interesul, au fost doar jocuri ale tinereții. Acum sunt într-un moment frumos al vieții mele și ca și metaforă, au bătut unele clopote minunate, săptămânile trecute în Positano, unde am avut cu Bobby o vacanță idilică. Bobby, cum am menționat și cu alte ocazii, m-a cucerit cu bunătatea lui și cu dorința lui de a înțelege felul meu de a fi. Respect foarte mult acest aspect și cred că asta contează. A cuceri o femeie adevărată nu înseamnă mese la terase și plimbări nocturne cu mașina, înseamnă respect și drag de a petrece mult timp cu acea femeie. Romantismul este în ochii privitorului, nu? Eu îl văd romantic și mă bucură prezența lui. Asta contează pentru mine. Primesc flori proaspete aproape zilnic de la el. Mă răsfață!”, a spus soprana Adriana Ilie, pentru impact.ro.

Bobby Păunescu și relația cu Monica Bârlădeanu

Bobby Păunescu a avut o relație depeste de opt ani cu actrița Monica Bârlădeanu. Cei doi au decis de comun acord să se despartă, însă au rămas prieteni.

„Monica Bîrlădeanu nu a fost niciodată complet ferictă alături de Bobby Păunescu. Avea bani, dar nu era satisfăcută pe deplin… Apropiaţii ei vorbesc despre aceste lucruri, însă probabil că nimeni nu va confirma acest lucru vreodată”, spunea jurnalista Anca Bejan, în urmă cu câțiva ani.

