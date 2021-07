Carmen Harra, despre relația Anamariei Prodan cu Reghecampf: ” Pericolul unui divorț este iminent!”

În ultimele săptămâni, în presa mondenă s-au tot vehiculat zvonuri cum că Anamaria Prodan (48 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) ar divorța.

Impresara a dezmințit zvonurile, spunând că nu se pune problema unui divorț, ba mai mult a amenințat cu judecata “gurile rele” care speculează astfel de știri neadevărate.

„Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni. Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași. Niciodată nu o să accept ca cele două fete și cei doi băieți ai noștri să vadă aceste mizerii despre tatăl lor. Niciodată, soțul meu nu a avut treabă cu băutura, cu amante, că-și trădează nevasta. Niciodată! El este un bărbat ideal”, declara Anamaria Prodan, la jumătatea lunii iunie, pentru digisport.ro.

Legat de acest subiect, Carmen Harra a făcut câteva previziuni, explicând la ce ar trebui să se aștepte cuplul. Celeba clarvăzătoare spune că un divorț nu poate fi evitat și că Reghecamf este cel care va provoca despărțirea.

„Vreau să spun că aceasta a fost o relație foarte bună, foarte compatibilă, foarte interesantă. Doi oameni care s-au iubit extraordinar de mult. Problema între ei au fost banii, prea multe obligații, prea multe afaceri în care e implicată, și atunci se deconectează unul de altul, după 12 ani și ceva de căsătorie. Pericolul unui divorț este iminent la ora actuală. Cel care provoacă acest divorț este el și nu ea. Este el, care de fapt în codul lui are două divorțuri”, a spus clarvăzătoarea la Antena 3.

Carmen Harra a mai precizat că, deși s-ar putea să existe o reconciliere, cei doi trec acum printr-un moment critic.

„Probabil în următoarele luni s-ar putea să existe o reconciliere. Eu, din nefericire, mă cam îndoiesc. Aș vrea să vă spun că lucrurile vor merge foarte bine între ei. Asta ar fi un ideal. Momentul prin care trec acum este extrem de critic și din nefericire și în codificările lor divine acest divorț există. Să sperăm că nu o să se întâmple, dar mă îndoiesc”, a mai zis Harra.

Foto – Facebook