Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit în ziua în care solista a împlinit 18 ani. „Cererea a fost frumoasă, intimă. Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, mărturisea Cleopatra anul trecut.

Edward a avut binecuvântarea tatălui artistei, Pavel Stratan. „Am repetat înainte să-i dau inelul. Am repetat puțin în cameră la mine pentru că e un moment unic. Cel puțin pentru mine.

Am zis că o dată în viață o să fac chestia asta și așa o să rămână. S-a simțit un pic în tonul meu că aveam emoții. Nu eram foarte coerent aseară, dar m-am descurcat”, a mai spus și Edward atunci.

Când se căsătoresc Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Recent, solista a oferit noi detalii despre când își doresc să se căsătorească. „Tata a dat ok-ul mult mai devreme, înainte de a fi noi împreună. Lui nu a trebuit să-i explic foarte multe chestii, a spus deodată: «Să fiți fericiți, să fie într-un ceas bun». (…)

Ne gândim să facem marele pas [cununia civilă] în acest an, în această vară, dar nu vrem să dăm mai multe detalii. Fiind motivul pandemic, nu vrem să facem un eveniment foarte mare. [Va fi] ceva super restrâns. Chiar și în momentul logodnei am vrut să fim doar noi doi și pentru noi lucrurile simple sunt cele mai importante”, a continuat.

Întrebată dacă își doresc să aibă o nuntă mai mare decât cununia civilă, Cleopatra a adăugat: „Nici măcar asta. O să vedem”. Perechea va petrece Paștele în Chișinău, alături de familia Cleopatrei.

Cleopatra și Edward vor petrece Paștele la Chișinău

„Am venit singurică la București, dar duminică o să plecăm împreună, eu cu Edi. Îl iau la Chișinău. O să stăm cam vreo două, trei săptămâni. Prindem împreună Paștele acolo. Tata este primul om căruia îi cer sfaturi.

E un om foarte important pentru mine și așa va fi, indiferent de ce se va întâmpla în viața mea, indiferent că mă căsătoresc cu Edi, că o să am un copil mai târziu. Părinții mei vor rămâne la fel de importanți mereu”, a mai spus solista.

Cleopatra și Edward au fiecare relații speciale cu părinții celuilalt. „Părinții lui Edward au devenit și ai mei și sunt niște oameni superbi pe care îi respect, îi iubesc și îi ador din toată inima”, mai spunea Cleopatra Stratan în mediul online.

