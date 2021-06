Camila Cabello (24 de ani) și iubitul ei, Shawn Mendes (22 de ani), au fost fotografiați recent de către paparazzi pe o plajă din Florida, SUA. Soliștii formează un cuplu din vara anului 2019.

În toamna aceluiași an, Camila a povestit cum s-a transformat relația lor dintr-una de prietenie într-una romantică. Perechea s-a cunoscut în anul 2015. În toamna aceluiași an, soliștii colaborează la piesa I Know What You Did Last Summer.

Ulterior, artiștii încep să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună, fiind nevoiți să promoveze piesa tocmai lansată. În perioada următoare, fiecare începe o altă relație. În iunie 2019, artiștii se reunesc pentru a colabora la piesa Señorita.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Camila Cabello și Shawn Mendes, relaxați la plajă

„A existat o perioadă în care nu am petrecut foarte mult timp împreună fiindcă eram amândoi ocupați, iar piesa Señorita a fost distractivă, pentru că am reușit să ne revedem așa cum am făcut-o când am lansat I Know What You Did Last Summer. În perioada de după Señorita ne-am apropiat foarte mult”, mărturisea Camila în octombrie 2019.

În fotografiile surprinse recent de către paparazzi, Camila poartă un bikini în două nuanțe de albastru, bleu și albastru închis. Shawn, iubitul artistei, a optat pentru un short negru. Imaginile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Citește și:

Ce l-a întrebat Răzvan Simion pe Ioniță de la Clejani despre fiul lui, Fulgy. „Nu te-ai gândit să…”

Anda Adam, aspru criticată de Iulia Albu: „Exagerează cu această expunere”

Marius Elisei încă o iubește pe Oana Roman: „La două, trei zile, îi ofer flori”

Ce pofte are Gabriela Prisăcariu în timpul sarcinii. „Mulțumesc, bebelușule!”

Într-un alt interviu, Camila a admis că s-a simțit atrasă de Shawn încă de la început. „În mod clar au fost sentimente, dar cred că eram mult prea mici pentru a ști ce să facem cu ele. Ceea ce am iubit întotdeauna la Shawn a fost felul în care radiază bunătate. Întotdeauna a fost atât de bun.”

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii lui, Shawn a dezvăluit cum decurg întâlnirile dintre el și Camila: „Imediat ce ne trezim, bem prima cafea pe care o putem găsi. Ea bea jumătate, eu beau vreo trei.

De cele mai multe ori, ieșim în orașe și țări diferite [din pricina jobului]. Căutăm ceva de mâncare, mâncăm, iar după o oră ne e din nou foame. Mai mâncăm ceva apoi ne uităm la un film, Tangled spre exemplu. Camila iubește filmul Tangled.”

Foto: Profimediaimages.ro