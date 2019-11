Camila Cabello a luat un „suvenir” de la Palatul Kensington

Camila i-a cunoscut pe Prințul William și soția acestuia, Kate, înaintea decernării premiilor Teen Hero. Însă cântăreața aproape că a intrat în probleme.

După ce a fost provocată de realizatorul BBC Radio 1 Greg James, Camila Cabello a furat un stilou de la Palat, ca amintire a acelei zile și l-a ascuns în geanta mamei sale.

Apoi, Greg a spus angajaților de la Palat ce a făcut cântăreața, dar cumva aceasta a reușit să își păstreze suvenirul.

Cei doi au spus această poveste în timpul unei ediții a emisiunii a lui Greg James, iar Camila le-a cerut scuze ducilor de Cambdirge, potrivit The Mirror.

Și se pare că William și Kate au auzit show-ul, întrucât au răspuns printr-un emoji ce reprezintă doi ochi, pe Twitter.

„Data trecută când te-am văzut eram la Palat”, a spus Greg.

„Te rog, nu spune ceea ce eu și mama mea am făcut”, a replicat Camila.

Ignorându-i rugămintea, realizatorul a continuat: „Nu am spus această poveste deloc pentru că m-ai rugat. Ne aflam în Palatul Kensington pentru premiile Teen Hero. Eram pe punctul de a-i întâlni pe William și Kate, și am spus: „trebuie să furi ceva, fură acel stilou”.

„Iar eu am întrebat: mă provoci?”, a continuat artista.

„Nu poți să nu răspunzi la o provocare. Dacă e ceva ce am învățat în viața mea este asta, așa că am făcut-o. Și apoi tu ai spus unui om de la Palat, ”a furat un stilou”, iar eu eram, Od, Dumnezeule!. Și l-am pus în geanta mamei mele, iar tot spunea că trebuie să îl înapoiem. Iar eu nu voiam pentru că m-ai provocat și a trebuit să îl iau. Încă îl mai am”, a povestit Cabello.

„Îmi pare rău William, îmi pare rău Kate”, a încheiat cântăreața.

„I am sorry William and I am sorry Kate” 😂 @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace 👀 pic.twitter.com/aKArMdD04H

— BBC Radio 1 (@BBCR1) November 26, 2019