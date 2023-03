Călin Geambașu nu vorbește cu cea care i-a dat viață, dar există o persoană pe care o numește mamă. Artistul are poza ei pe telefon

Călin Geambașu nu are o relație bună cu mama sa, Cristina Geambașu, iar de ani buni nu își mai vorbesc, dar când se gândește la cea care i-a fost aproape, dar pe care a pierdut-o, ochii îi lăcrimează.

A numit-o mamă, chiar dacă îi era bunică, iar amintirea ei continuă să rămână vie în sufletul lui Călin Geambașu.

Călin Geambașu, mărturisiri sincere despre cea care i-a fost model

“Îți mulțumesc, Mama! De la pozele astea și până azi am devenit și eu tătic, soț, peste niște ani voi fi și bunic, iar prin tot ce am învățat de la tine am găsit resorturile care m-au ajutat să depășesc cu brio orice situație, oricât de dificilă ar fi.

Tu nu te lăsai doborâtă de oboseală sau greutăți, iar sacrificiul și dăruirea totală în iubire m-au inspirat în tot ce trăiesc și eu azi. Te asigur că am grijă de DaviN exact cum aveai și tu mereu de mine. Îi sunt întotdeauna la dispoziție pentru a-l sprijini, pentru a-l povățui, pentru a-i povesti despre tine și bunătatea ta”, spune Călin Geambașu pe o rețea de socializare.

Artistul povestește despre bunica lui cu chipul blând că avea un suflet ales, chiar dacă trecuse prin multe. De aceea, poza cu ea o are și acum când deschide telefonul.

„Știi că poza ta este background la telefonul meu din clipa despărțirii noastre și până azi?”

“Meritul tău și al celor care v-ați născut la începutul anilor 1900 este acela că v-ați păstrat sentimentele frumoase, indiferent de războaiele prin care ați trecut, deportări, stalinism, comunism, lipsuri majore și schimbări de la căruță până la internet. Cea mai tare generație! Adevărații eroi.

Pentru mine, acei oameni sunt Zei. Ca și tine, Mama! Te iubesc și azi și te voi iubi mereu, așa cum ți-am promis dintotdeauna, până când sufletele ni se vor întâlni din nou. Știi că poza ta este background la telefonul meu din clipa despărțirii noastre și până azi?”, precizează artistul.

Călin Geambașu și mama sa, relație rece: „Nu mi-a spus niciodată Te iubesc!”

Călin Geambașu se află de ani buni într-un război cu mama biologică.

„Ceea ce simt eu despre mamă nu s-a regăsit deloc în ceea ce mi-a arătat mie nevasta tatălui meu. Nu mi-a spus niciodată „Te iubesc!” Şi femelele din renul animal aduc pe lume pui, dar asta nu le înnobilează în vreun fel. Mama mea biologică e mai spartantă. Ştiu poze cu ea însărcinată, aveam 50 de cm când am venit, dar eu, dacă aş fi femeie, dacă aş fi mamă, nu aş putea să fac ce a făcut ea. Când dădea cu joarda în mine, lua cablul de la video şi dădea… . Nu studiam la pian, eram zburdalnic, dar nu eram vreun huligan.

Ok, să te trag de ureche, să îţi dau o palmă la fund, dar ajunsesem să întreb: ‘dar ţie nu îţi e milă să dai în carne din carnea ta?’ Eram siderat, cu mintea mea de copil de 10, 12 ani. La un moment dat am ripostat”, a povestit Călin, în trecut, conform Spynews.ro.

Iubirile artistului

Călin Geambașu a fost căsătorit cu Lavina. După divorț, a avut o relație cu Angelina, care l-a făcut tătic. În cele din urmă a apărut, însă, ruptura.

