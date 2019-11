Într-o bustieră verde și jeggnings care îi scot în evideță silueta, Bianca a mers la sala de fitness, iar fotografiile le-a postat apoi pe Instagram.

Într-o serie de hashtag-uri aceasta a afirmat că se distrează deoarece „viața este frumoasă”, că este „fericită” și că simte doar „vibe-uri bune”.

„Upgrade to Maleficent”, a scris Bianca Drăgușanu în mesajul care însoțește fotografiile de la sală.

Bianca și Alex Bodi au divorțat

Pe data de 1 august, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au căsătorit civil și păreau mai fericiți ca niciodată. Însă cei doi și-au dat seama la scurt timp că sunt diferiți și că își doresc lucruri diferite.

„Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun”, a declarat Bodi.

Pe de altă parte, apropiați ai Biancăi au afirmat că despărțirea ar fi survenit ca urmare a comportamentului violent al lui Alex.

„Au fost patru episoade de violenţă ieşită din comun într-un an şi patru luni cât a durat această poveste. Bianca a fost bătută şi înşelată de prea multe ori. Alex Bodi este un tip agresiv şi periculos. A avut şi o coastă fisurată şi a ajuns la Urgenţă, iar zilele trecute când a aflat de divorţ, Alex i-a înfipt furculiţa în mână. În aceste condiții, Bianca nu a avut ce să mai facă decât să-şi dorească un divorţ rapid de soţul agresiv”, au declarat surse din apropierea cuplului.

Sursă foto: Facebook

