Actrița Anne Hathaway este însărcinată pentru a doua oară cu soțul ei, Adam Shulman. Anunțul a fost făcut de actriță pe contul ei de Instagram.

Hathaway a postat o poză cu ea în oglindă, în tonuri de alb și negru, în care i se poate observa burtica. În descrierea pozei, actrița a subliniat că a fost dificil să conceapă un al doilea copil: „Nu este pentru un film… #2 Lăsând orice glumă la o parte, pentru toată lumea care trece prin iadul infertilității și concepereii, vă rog să înțelegeți că nu a fost un drum ușor la niciuna din sarcinile mele. Vă trimit dragoste bonus”.

Hathaway are deja un copil – pe Jonathan. Jonathan s-a născut în 2016, iar acum are trei ani și se pregătește să devină frate mai mare.

Fanii actriței s-ar putea întreba ce se va întâmpla cu cariera actriței acum că va avea și un al doilea copil. Aceasta are deja trei filme aflate în stadiul de post-producție, printre care „Untitled Todd Haynes Project”, „The Last Thing He Wanted” și „The Witches”.

