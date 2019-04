Andreea Bălan, mesaj cutremurător: „Nu cred că mai pot avea copii”

Andreea Bălan, în vârstă de 34 de ani, nu va respecta întocmai recomandările medicilor, progamându-și deja următorul concert: „Acum nu pot să fac nimic, stau în casă și mă odihnesc. Pot să cânt, nu mi-am pierdut vocea și mâine dacă aș avea concert aș putea să cânt. Am mai multe restricții decât la o operație de cezariană normală. Nu pot să fac toate acele acrobații alături de Petrișor. O să aștept vreo patru luni ca să cânt. Încep în iunie concertele. (…) Ultima intervenţie a fost cea mai grea. Nexistând cateter (n.r. în coloana), ci doar o anestezie pe venă şi o operaţie complicată, când m-am trezit m-a durut cum nu m-a durut vreodată în viaţă. S-a curăţat şi ultimul hematom. Am stat din nou 24 de ore la terapie Intensivă. Nu pot să fac efort deloc. Stau în casă. Abia am venit la emisiune, aici la voi.” – a povestit artista în emisiunea la Xtra Night Show.

Andreea Bălan a atins, de asemenea, un subiect foarte sensibil. Artista a dezvăluit că nu crede că va mai putea avea copii: „Copii nu cred că mai pot avea. (…) Da, indiferent de ce erau, băieți sau fete, noi ne doream doi copii. E suficient, mulțumim că sunt sănătoși. Noi să fim sănătoși…” – a mărturisit Andreea Bălan pentru sursa citată.

Andreea Bălan a adus pe lume la începutul lunii martie o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Clara Maria, însă în timpul operației de cezariană aceasta a suferit un stop cardio-respirator ca urmare a vărsării lichidului amniotic în sânge. Medicii au intervenit imediat și Andreea Bălan a fost resuscitată. Andreea Bălan și soțul său, George Burcea, mai au împreună o fetiță pe nume Ella Maya, în vârstă de 2 ani și 5 luni.

