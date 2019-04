Andreea Bălan a mers la medic pentru control. Care este starea artistei în prezent

Andreea Bălan, în vârstă de 34 de ani, are parte în sfârșit de verdicte bune din partea doctorilor și lucrurile par să reintre în normal. Cu emoții și bucurie în glas, artista a dezvăluit pe vlogul său că operația este în proces de vindecare și că se află pe drumul cel bun: „Operația se vindecă foarte bine, tocmai am ieșit de la doctor, mi s-au scos toate firele. Am făcut și o ecografie și am văzut că nu mai am nici un hematom. În sfârșit după trei operații totul este bine, sunt pe drumul cel bun, spre vindecare. Trebuie să mai stau în repaus, să nu fac efort și sport. În sfârșit am scăpat de orice pericol”, a mărturisit Andreea Bălan.

Andreea Bălan a dezvăluit zilele trecute că nu crede că va mai putea avea copii, însă este împăcată cu ideea și complet împlinită în viața de familie. Andreea Bălan a adus pe lume la începutul lunii martie o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Clara Maria, însă în timpul operației de cezariană aceasta a suferit un stop cardio-respirator ca urmare a vărsării lichidului amniotic în sânge. Medicii au intervenit imediat și Andreea Bălan a fost resuscitată. Andreea Bălan și soțul său, George Burcea, mai au împreună o fetiță pe nume Ella Maya, în vârstă de 2 ani și 5 luni.

Sursă foto: Instagram