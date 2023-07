Amber Heard revine pe marele ecran, după ce a pierdut procesul cu Johnny Depp

Amber Heard revine pe marele ecran la aproximativ un an de la pierderea procesului de defăimare intentat de fostul soț, actorul Johnny Depp, împotriva ei. Actrița este protagonista filmului „In The Fire”, lansat în premieră în cadrul Festivalului de Film Taormina.

Johnny Depp (60 de ani) și Amber Heard (37 de ani) s-au separat în anul 2016, după doar 1 an și 3 luni de căsnicie. Divorțul s-a încheiat în 2017, însă fostul cuplu s-a luptat în instanță până în anul 2022. În 2019, Depp a dat-o în judecată pe Heard pentru defăimare, după ce actrița a publicat în The Washington Post un eseu în care a dezvăluit că a fost abuzată sexual, fără a-i menționa însă numele. Ulterior apariției eseului, Johnny a fost concediat de Disney din franciza „Pirații din Caraibe”. Procesul a început în aprilie 2022 și s-a încheiat în iunie 2022, cu Depp învingător.

Amber Heard revine pe marele ecran în filmul „In The Fire”

După ce a pierdut procesul de defăimare, Amber s-a mutat cu fiica ei, Oonagh Paige, în Spania. În urma procesului, actrița a trebui să-l despăgubească pe Johnny cu 1 milion de dolari, pe care actorul a promis că îi va dona.

Amber Heard are o fiică în vârstă de 2 ani

După o pauză de aproximativ un an, Amber a revenit în atenția publicului pentru a-și promova cel mai nou film. „In the Fire” a avut premiera în cadrul Festivalului de Film Taormina din Italia. „Este un film frumos despre forța și efectul aproape supranatural al iubirii”, a declarat actrița pentru People. „Este vorba despre granițele pe care dragostea le poate trece, despre crearea ei și, de fapt, despre puterea copleșitoare pe care o are iubirea”, a completat. „Nu vreau să sune clișeic, dar este un film despre dragoste”, a mai spus actrița.

Pe covorul turcoaz al festivalului, Amber a purtat un outfit all-black, o rochie midi din tul accesorizată cu o curea din piele neagră. Ținuta a fost completată de o pereche de sandale Gucci cu platformă și cercei cu perle. Actrița a optat pentru un look old-Hollywood, cu bucle strânse, machiaj natural al ochilor și ruj roșu.

Acțiunea filmului „In the Fire” are loc în anul 1899. Amber joacă rolul lui Grace, o psihiatră care încearcă să trateze un copil din Columbia într-o perioadă în care psihiatria nu era o știință respectată. Pe parcursul tratamentului, intriga se intensifică, iar Grace este nevoită să-și apere pacientul atât de furia concetățenilor lui, cât și de el însuși.

