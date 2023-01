Alina Eremia și Elena Gheorghe, în vizorul lui Neculai Stanciu. Stilistul a comentat ținutele vedetelor de Revelion: „Unora le-am dat unfollow”

Elena Gheorghe și Alina Eremia au intrat în vizorul lui Neculai Stanciu din cauza ținutelor pe care le-au purtat în noaptea Revelion. Iată ce a spus Neculai Stanciu despre ținutele purtate de unele vedete în noaptea dintre ani!

Deși vedetele din România s-au întrecut care mai de care în ținute tot mai spectaculoase pentru noaptea dintre ani, Neculai Stanciu nu a fost deloc impresionat de alegerile anumitor dive din România.

Alina Eremia și Elena Gheorghe, în vizorul lui Neculai Stanciu

Neculai Stanciu este unul dintre cei mai cunoscuți personal shopperi din România pentru care munca este mai mult la rang de pasiune. Acesta i-a luat locul Danei Budeanu în echipa emisiunii „Vorbește Lumea„. Ținutele purtate de anumite vedete în noaptea dintre ani au fost luate la puricat de către Neculai Stanciu, iar rochiile pe care le-au purtat Alina Eremia și Elena Gheorghe nu l-au impresionat deloc.

„La unele vedete chiar le-am dat unfollow după ce am văzut cum s-au îmbrăcat în noaptea de Revelion”, a spus Neculai Stanciu la „Vorbește Lumea”.

Ce a spus Neculai Stanciu despre ținutele purtate în noaptea de Revelion

Inna a strălucit la propriu de Revelion. Noaptea dintre ani a petrecut-o pe scenă, unde a purtat o rochie neagră, cu paiete argintii, cu o crăpătură pe partea laterală.

„Inna este o fată mică de statură. În mod normal, într-un astfel de overall pari și mai mic, doar că detaliul acela, pe unde se vede pielea e frumos și e făcut fin. Ea activând în zona muzicală a pus niște ochelari. Cei de acasă pot purta un astfel de overall, dar adaptat contextului. Nu poți să te duci cu ochelari la un eveniment de tip nuntă, botez. Cu rochia asta poți să mergi și la o nuntă, dar depinde la ce nuntă te duci. Îmi place, dar am specificat faptul că dacă ești mică de statură și nu probezi e posibil să nu fie ce trebuie”, a spus Neculai Stanciu despre ținuta purtată de Inna.

Neculai Stanciu: „Andreea Raicu este bine că s-a îmbrăcat în negru”

Andreea Raicu a ales o rochie neagră, crăpată pe picior. Și la pantofi fosta prezentatore TV a ales tot culoarea neagră.

„La Andreea o să spun în primul rând ce este bine. Este bine că și-a scos cracul, este bine că are niște picioare frumoase, este bine că s-a îmbrăcat în negru. Ce nu este bine? Aș vedea rochia asta lungă, până în pământ, chiar 2-3 cm rochia să pice pe podea. Dacă nu, scurtă, dar fără crăpătura respectivă. În partea de sus, la umeri, pare că are umerii destul de mari și atunci când avem umerii mari încercăm să nu folosim nici pernuțele respective de la rochii, nici rochii late sus. Fie alegeam să fie rochia cu mânecă lungă, fie purtăm un sacou pe deasupra”, a spus Neculai Stanciu despre ținuta purtată de Andreea Raicu, de Revelion.

Neculai Stanciu: „Gina Chirilă îmi place”

Tot negru au purtat și Gina Chirilă și Alexia Eram. Gina a optat pentru o rochie lungă cu decolteu generos, pe care a accesorizat-o cu o geantă strălucitoare de la o casă de renume.

„Gina Chirilă, rochie neagră, îmi place. Am mai vorbit despre ea. E o fata frumoasă! Ce nu îmi place neapărat este această geantă pe care eu o văd mai cool în combinații cu hoodie de zi. Înțeleg că e versatilă și putem să o purtăm și în context de party, respectiv Revelion, dar o văd mai mult de zi. O văd mai în context atunci când o purtăm în outfiturile de zi cu zi”, a spus Neculai Stanciu despre ținuta purtată de Gina Chirilă, de Revelion.

Neculai Stanciu: „Alexia Eram și Mario Fresh, un reper și pe partea stilistică”

În schimb, Alexia Eram a optat pentru o rochie neagră scurtă, în timp ce Mario Fresh a ales un tricou alb și o pereche de pantaloni în carouri.

„Ei sunt un cuplu foarte mișto și vreau să vă spun că sunt cam singurii care sunt un reper și pe partea asta stilistică. Ei încearcă. Uneori sunt în direcția de doamnă, domn, poate li se mai spune să fie și serioși. Eu le spun să își poarte vârsta și să încerce cât mai mult. Ea a venit cu o rochie neagră, simplă. Nu aș putea să spun că e ceva wow, spectaculos, dar e de vârsta ei. Are umeri frumoși, decolteu frumos. El este cu atitudine. Eu îl văd pe direcția de Justin Bieber. Ei doi chiar pot fi o inspirație. Trebuie cumva să încerce mai mult și să poarte de vârsta lor”, a spus Neculai Stanciu despre ținutele celor doi.

Neculai Stanciu: „Adelina Pestrițu e spectaculoasă cu fiecare apariție”

Adelina Pestrițu a optat pentru o rochie strălucitoare, deschisă la culoare, care îi scotea în evidență silueta de invidiat.

„Ea e spectaculoasă de fiecare dată, la fiecare apariție pentru că vrea ea să iasă în evidență. Este clar că și-a dorit să iasă în evidență și prin apariția aceasta. Rochia este frumoasă, dar atunci când avem tatuaje, uneori tatuajele pot fi vulgare. La Ruby am avut o situație de genul. Când avem tatuaje și vrem să purtăm ceva super fin nu prea se potrivește. E bună ideea de a pune treaba aia cu fulgi. Îmi place! Overall, da, e ok! E ce trebuie, dar trebuie să fim atenți dacă avem tatuaje”, a spus Neculai Stanciu despre ținuta purtată de Adelina Pestrițu.

Neculai Stanciu: „La Alina Eremia avem o problemă”

Alina Eremia a ales pentru noaptea dintre ani o rochie scurtă roșie cu o pereche de cizme negre din lac.

„La Alina avem o problemă. Am mai vorbit, roșu cu negru. Nu știu ce a purtat peste rochia asta. Dar problema nu este asta, problema este alta. Ea a mai purtat o astfel de rochie, de la aceeași creatoare, doar că pe altă culoare. Eu înțeleg că promovează, eu înțeleg că le primește, dar tu, fiind Alina Eremia, care ai o vizibilitate atât de mare nu îți permiți să porți aceeași rochie de trei ori. Am terminat cu Crăciunul, cu Anul Nou, să fim mai buni, trecem la sinceritate. Oamenilor asta le place.”, a spus Neculai Stanciu despre ținuta purtată de Alina Eremia.

Neculai Stanciu: „Rochia cu pene și fulgi este urâțică foc”

Elena Gheorghe a schimbat mai multe ținute în noaptea de Revelion. A mizat pe o rochie scurtă cu pene, dar și pe una lungă, tot cu pene.

„Elena Gheorghe a purtat două rochii din ce am văzut eu. Cred că una la evenimentul de familie și una când a cântat. Rochia asta lungă, cu pene și fulgi este urâțică foc. Cracul la vedere, atât, din poveasta asta. Rochiile cu pene, cu fulgi, nu înseamnă ca dacă le purtăm suntem deosebite. De scenă putea să poarte ceva cu trenă dacă voia să fie futuristă, extravagantă. Te duci la un eveniment, oamenii te vor pachet. Nu te vor doar ca voce”, a spus Neculai Stanciu despre ținuta purtată de Elena Gheorghe.

