Alexia Eram, despre salariul Andreei Esca și ajutorul financiar al părinților: „Mama e foarte mândră!”

Salariul Andreei Esca este unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultimii ani. Jurnalista nu a dezvăluit până acum câți bani primește pentru munca prestată la Pro TV, unde activează din 1995. Și nimeni nu pare să știe ce salariu are celebra știristă. Ne gândim că măcar membri familiei ei au o idee despre sumele încasate de Andreea Esca, dar fiica ei, Alexia Eram (22 de ani), a declarat recent că nici ea nu știe nimic legat de acest subiect care ne ține în mister de ani de zile.

Fiica Andreei Esca a punctat că este independentă financiar de câțiva ani și nu le mai cere de mult bani părinților.

În 2021, Alexia și-a cumpărat primul ei apartament din economiile personale, un împrumut la bancă și un ajutor financiar din partea părinților.

Ei bine, mi-am cumpărat apartament! Acum am să vă fac un tur al apartamentului care este momentan gol. Dar o să avem o serie de vloguri în care am să vă prezint toate etapele. (…) Sunt foarte mândră de mine pentru că am reușit să-mi cumpăr un apartament exact așa cum mi-am dorit. Apartamentul are două camere plus un living. Este pe două etaje, este un mini-duplex.

Este foarte drăguț. Are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică aici, de unde vă vorbesc. Am să vă prezint fiecare cameră și cum va arăta. Am optat pentru un stil mai girlish, modern și retro în același timp. Am o obsesie pentru lucrurile retro și pentru cele roz. O să fie gri și roz și cu niște obiecte retro combinate cu ceva modern”, spunea fata Andreei Esca, în urmă cu câteva luni.