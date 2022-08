Brigitte Sfăt, agresată fizic de al doilea soț, Ovidiu Torj: „Am mers la IML cu hematom pe splină și fisură pe craniu”

Brigitte Sfăt și Ovidiu Torj au fost căsătoriți între anii 2006 și 2010, iar împreună au o fiică, Sara. Invitată în podcastul „Taclale”, fostul model a declarat că afaceristul a agresat-o fizic în timpul mariajului lor.

„Am pus apă în cadă și, din greșeală, m-am culcat. A venit vecina de jos, stăteam la bloc, inundație. A răspuns soțul meu: «Bă, nu te mai las să faci baie, că uite, ai inundat». Și eu am zis, eram foarte tare în gură: «Nu-mi zici tu mie ce să fac!». Mamă, și a tăbărât pe mine, a început să mă bată. Mă bătea 1/1. La un moment dat nici nu l-am mai văzut așa cum era el. Am văzut un om cu ochii roșii. L-am văzut altfel. A început să mă bată pentru că i-am răspuns obraznic”, a povestit Brigitte Sfăt.

Din anul 2019, vedeta este căsătorită cu Florin Pastramă. Perechea și-a oficializat relația după doar patru luni de relație. Cununia civilă a avut loc în mai, iar cea religioasă în iulie.

„El (n.red.: Ovidiu Torj), trezit din somn, buimac, m-a bătut foarte tare. Aveam un calorifer în spate, care era de fontă, mă împingea acolo. «Ăsta o să mă dea cu capul și o să mor», am gândit în sinea mea. Cu o noapte înainte sau două visasem că m-a omorât. Mamă, și m-am gândit: «Se întâmplă visul». În momentul acela am început să zic «Tatăl Nostru» în gând. După ce am terminat i-am spus: «Iartă-mă!». Eu eram o persoană mândră la vremea aceea, nu aș fi zis niciodată eu lucrul ăsta, de la mine. «Iartă-mă, nu mai fac, am greșit, te iubesc». Am zis cuvintele astea și în momentul în care le-a auzit a început să se retragă și deodată a zis: «Ce ți-am făcut? Nu mi-am dat seama!». A zis că ceva i-a întunecat mintea”, a mai povestit fostul model.