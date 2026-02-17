  MENIU  
Home > Advertorial > Tablouri canvas: de ce au devenit alegerea preferată pentru decorarea locuințelor moderne

Tablouri canvas: de ce au devenit alegerea preferată pentru decorarea locuințelor moderne

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 17.02.2026, 10:40

Decorarea locuinței a evoluat semnificativ în ultimii ani, iar accentul nu mai cade exclusiv pe mobilier sau paleta cromatică. Tot mai mulți oameni caută soluții prin care să-și exprime personalitatea și să creeze un ambient plăcut, fără renovări costisitoare. În acest context, tablourile canvas s-au impus ca una dintre cele mai populare alegeri pentru decorarea interioară, fiind apreciate pentru aspectul modern, versatilitate și ușurința în utilizare.

Ce sunt tablourile canvas și ce le diferențiază

Un tablou canvas este realizat prin imprimarea unei imagini pe pânză specială, care este apoi întinsă pe un cadru din lemn. Rezultatul este o piesă decorativă cu un aspect cald și natural, lipsită de reflexiile puternice specifice tablourilor înrămate cu sticlă sau plexiglas.

Textura pânzei oferă profunzime imaginii și creează un efect vizual apropiat de cel al unei lucrări artistice, chiar și atunci când este vorba despre fotografii sau compoziții grafice moderne. Această caracteristică face ca imaginea să nu pară „tipărită”, ci integrată firesc în spațiu.

Spre deosebire de alte soluții decorative, tablourile canvas de la ARTHUB au avantajul de a pune accent pe conținutul vizual, nu pe ramă sau pe elemente auxiliare. Tocmai de aceea, sunt preferate în locuințe contemporane, unde se caută simplitate, echilibru și continuitate vizuală.

„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Recomandarea zilei

De ce se potrivesc în aproape orice stil de amenajare

Unul dintre motivele principale pentru care tablourile canvas sunt atât de apreciate este adaptabilitatea lor la stiluri foarte diferite de interior. Indiferent de tendințe, pânza rămâne un suport neutru, care pune în valoare imaginea aleasă.

În spațiile moderne sau minimaliste, imaginile abstracte, grafice sau cu linii simple adaugă personalitate fără a încărca vizual camera. În decorurile scandinave sau naturale, peisajele, texturile organice și paletele cromatice calme se armonizează cu lemnul, textilele deschise și lumina naturală.

Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Recomandarea zilei

În interioarele clasice sau elegante, fotografiile artistice sau imaginile cu tematică atemporală pot deveni puncte de interes bine definite, fără a rupe coerența decorului. Această versatilitate explică de ce tablourile canvas sunt recomandate frecvent de designeri ca soluție sigură, indiferent de stilul ales.

Impact vizual puternic, fără renovări complicate

Un singur tablou bine ales poate schimba complet atmosfera unei camere. Fie că este vorba despre un perete accent în living, despre zona de deasupra patului în dormitor sau chiar despre un hol aparent banal, tablourile canvas pot crea rapid un punct focal care atrage privirea.

Avantajul major este că acest impact vizual nu presupune renovări costisitoare sau intervenții permanente. Nu este nevoie de zugrăveli speciale, panouri decorative sau modificări structurale. Montajul este simplu, iar tablourile pot fi înlocuite relativ ușor atunci când proprietarii își doresc o schimbare de stil sau de atmosferă.

Această flexibilitate le face ideale pentru persoanele care își doresc un decor dinamic, adaptabil etapelor de viață sau preferințelor în continuă evoluție.

Dimensiunea și compoziția, elemente-cheie în decor

Alegerea dimensiunii potrivite joacă un rol esențial în modul în care tabloul este perceput în spațiu. Un tablou prea mic poate trece neobservat pe un perete generos, în timp ce unul supradimensionat poate domina excesiv camera și poate crea dezechilibru.

Din acest motiv, sunt tot mai populare:

  • tablourile de mari dimensiuni, folosite ca piesă centrală;
  • compozițiile din două sau trei piese, care creează ritm vizual;
  • formatele panoramice, potrivite pentru spații largi și deschise.

În living, tablourile canvas amplasate deasupra canapelei sau a comodei media pot echilibra proporțiile camerei și pot lega vizual elementele de mobilier. În dormitor, acestea sunt folosite frecvent pentru a accentua peretele din spatele patului, contribuind la o atmosferă calmă și relaxantă.

O soluție practică pentru viața de zi cu zi

Pe lângă valoarea estetică, tablourile canvas sunt apreciate și pentru caracterul lor practic. Pânza nu reflectă lumina la fel ca sticla, ceea ce le face potrivite pentru camere luminoase sau spații cu ferestre mari, unde reflexiile pot deveni deranjante.

De asemenea, sunt mai ușoare decât alte tipuri de tablouri și se întrețin simplu, fiind suficientă o ștergere ocazională cu o lavetă uscată. Aceste calități le recomandă nu doar pentru locuințe, ci și pentru birouri, spații comerciale sau zone de recepție, unde se caută soluții decorative durabile și ușor de gestionat.

De ce tablourile canvas rămân o alegere actuală

Interesul pentru tablourile canvas nu este doar un trend de moment. Ele răspund unei nevoi reale: aceea de a crea spații personale, confortabile și coerente vizual, fără complicații inutile. Într-o perioadă în care oamenii petrec tot mai mult timp acasă și acordă atenție stării de bine, decorul interior capătă o importanță tot mai mare.

Tocmai această combinație între estetică, versatilitate și ușurință în utilizare face ca tablourile canvas să rămână o opțiune relevantă, indiferent de schimbările din designul interior.

Concluzie

Tablourile canvas s-au impus ca o soluție modernă și eficientă pentru decorarea locuințelor, datorită echilibrului dintre impact vizual și funcționalitate. Ușor de integrat, ușor de schimbat și potrivite pentru aproape orice stil de amenajare, acestea permit transformarea rapidă a unui spațiu, fără eforturi mari sau investiții complicate. Din acest motiv, ele continuă să se afle în topul preferințelor atunci când vine vorba despre decor interior contemporan.

Foto: Freepik

Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Fanatik
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
GSP.ro
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Click.ro
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
TV Mania
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii
Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii
Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: "Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!" Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur
Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: "Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!" Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Elle
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Antena 1, reclamată la CNA din cauza comportamentului Nabei Salem la Survivor: „Circul grotesc la care a trebuit să asistăm”
Antena 1, reclamată la CNA din cauza comportamentului Nabei Salem la Survivor: „Circul grotesc la care a trebuit să asistăm”
Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”
Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”
Horoscop 18 februarie 2026. Soare în Pești. Obstacole, pierderi și dezamăgiri. O zodie este lovită din plin de tensiunile astrale
Horoscop 18 februarie 2026. Soare în Pești. Obstacole, pierderi și dezamăgiri. O zodie este lovită din plin de tensiunile astrale
Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale
Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale
Observator News
Cele 20 de joburi bine plătite care nu vor fi înlocuite de AI. Cei care lucrează în domeniu răsuflă uşuraţi
Cele 20 de joburi bine plătite care nu vor fi înlocuite de AI. Cei care lucrează în domeniu răsuflă uşuraţi
Libertatea pentru Femei
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele mai bune 7 ceaiuri pentru persoanele cu diabet. Ce să bei ca să îți menții glicemia stabilă și A1C sub control
Cele mai bune 7 ceaiuri pentru persoanele cu diabet. Ce să bei ca să îți menții glicemia stabilă și A1C sub control
Averea impresionantă strânsă de un român care a furat zilnic din încasările magazinului unde lucra. Ce a făcut cu banii adunați ani la rând
Averea impresionantă strânsă de un român care a furat zilnic din încasările magazinului unde lucra. Ce a făcut cu banii adunați ani la rând
The Guardian, despre România: nicio altă țară din Europa nu a reușit să crească economic și să scadă poluarea atât de rapid
The Guardian, despre România: nicio altă țară din Europa nu a reușit să crească economic și să scadă poluarea atât de rapid
Femeile orbesc mai des din cauza cataractei decât bărbații și nu din motive biologice
Femeile orbesc mai des din cauza cataractei decât bărbații și nu din motive biologice
TV Mania
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Incredibil! Cu ce se ocupa Gina Pistol înainte să devină celebră. Vedeta de la MasterChef era vânzătoare și arăta total diferit: „Nu o recunoști!”
Incredibil! Cu ce se ocupa Gina Pistol înainte să devină celebră. Vedeta de la MasterChef era vânzătoare și arăta total diferit: „Nu o recunoști!”
Cadou de 250.000 de euro! Dani Oțil nu s-a uitat la bani de Valentine’s Day. Ce „bijuterie” i-a cumpărat Gabrielei și cum a reacționat vedeta
Cadou de 250.000 de euro! Dani Oțil nu s-a uitat la bani de Valentine’s Day. Ce „bijuterie” i-a cumpărat Gabrielei și cum a reacționat vedeta
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton