Adrian Daminescu a învins cancerul pulmonar după 2 ani de la diagnosticare. Într-un interviu recent, artistul a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut.

Adrian Daminescu s-a vindecat de cancer pulmonar după 2 ani. „Eram ușor legumă”

Întrebat dacă mai merge la pescuit, solistul a spus: „Da, sigur că da. Abia am așteptat. Cum am fost bolnav vreo doi ani de zile, nu am putut să ies din casă. Și abia așteptam momentul, să îmi revin. Nici nu aveam energia respectivă, ca să pot să ies afară. Eram ușor legumă. Acum am început să îmi recapăt musculatura, ca în orice boală de genul acesta, care te trântește la pământ de nu te vezi. Am reușit să-mi pun musculatura înapoi și să-mi recreez rezistența necesară pentru a putea trăi. Acum am zis că vreau să merg neapărat la pescuit. E una dintre pasiunile mele și îmi face mare plăcere”.

Cea mai mare dorință a muzicianului este să fie sănătos. „Am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea. Eu am fost o viață sănătos. Viață de artist înseamnă viață de sportiv. Sună telefonul, ai geamantanul lângă ușă și ai plecat. Nu știu de ce m-am zbătut atât. Am făcut mai mult decât trebuia și asta obosește la un moment dat. Pe mine m-a ținut umorul și credința în Dumnezeu”.

„Eu am scăpat de boală. Am avut noroc și de niște medici extraordinari. Eu abia reușeam să mă scol din pat, dar îmi puneam halatul alb, eșarfă și o țigară electronică și ieșeam pe hol cu bolnavii și le făceam ședințe existențiale. Moartea face parte din viață, dar nu trebuie să ne gândim la ea, trebuie să avem alte idealuri”, a completat, pentru Fanatik.

Adrian Daminescu, recunoscător soției lui, Daniela, pentru că i-a fost alături în cele mai dificile momente

În același interviu, Adrian a vorbit despre „omul special” care este soția lui, Daniela. Perechea este căsătorită de aproximativ 15 ani.

„Soția mea a venit și mi-a dat viață. Ea este un om special. Un om vulcanic, exact invers față de cum sunt eu. Eu sunt «ciuca bătăii». Mă ia cu sfaturi, îmi spune ce să fac, începe să țipe, să se agite. Eu nu mai sunt așa. Am fost și eu mai demult, ea e încă tânără, e cu 15 ani mai tânără decât mine. Dar ne completăm perfect”, a declarat.

Între anii 1990 și 1992, Adrian Daminescu a fost căsătorit cu Suzana Wocker Francis, o profesoară de muzică pe care a cunoscut-o în Londra. În 1994 a cunoscut-o pe cea de-a doua soție, Mihaela Mihăilescu, alături de care, în 1997, a devenit tatăl unei fiice, Ana Elisabeta. După divorțul lor din 1998, Mihaela și-a refăcut viața în Statele Unite ale Americii, unde locuiește din 2001.

La rândul ei, Daniela a fost căsătorită timp de aproape două decenii înainte de a-l cunoaște pe Adrian. Primul ei soț, alături de care are un fiu, Cezar Alexandru, s-a stins din viață în ianuarie 2003. Daniela și Adrian s-au cunoscut în 2005 și s-au căsătorit în 2008.

