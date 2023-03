Adina Postelnicu are sânii la care a visat. Intervenția chirurgicală prin care a trecut vedeta

Adina Postelnicu a avut întotdeauna sânii mari și s-a luptat cu durerile de spate, dar a trecut printr-o intervenție chirurgicală, iar acum se declară mulțumită de rezultate.

Adina Postelnicu și-a operat bustul în urmă cu două zile, într-o clinică din Capitală. Solista spune că a întârziat să ia această decizie pentru că și-a alăptat fetița.

Adina Postelnicu a stat trei ore în operație

După cele trei ore petrecute în sala de operație, Adina Postelnicu a simțit că și-a împlinit un vis. „În sfârșit, am făcut reducția mamară și sper să scap de aceste dureri de spate pe care le am de la 15 ani. Eu fac sport și mi-era foarte greu, mă mișcam foarte greu din cauza sânilor mari. Am și coloana deformată din liceu, de la statul inadecvat în bancă. Îmi amintesc că atunci băieții făceau tot felul de glumițe proaste pe seama mea, mergeam și încovoiată de la greutatea sânilor și mă îmbrăcam cu haine foarte largi.

Am mai vrut să o fac pe vremea când eram mai tânără, dar atunci nu m-a lăsat medicul. Cam de un an tot vorbesc cu doctorul să o fac. Am și alăptat-o pe Zaynab mult timp, până la doi ani și patru luni, și atunci doctorul îmi spunea că, după ce mă opresc din alăptat, am nevoie de o jumătate de an să se retragă glanda mamară ca să putem face intervenția.

Acum a venit momentul. Medicul mi-a dat mare încredere că pot face această intevenție. Am mai fost la el să fac diverse proceduri mini invazive, fac mezoterapie de la 20 de ani”, a spus Adina Postelnicu, conform Click!

Adina măsura 100 de centimetri în bust și are o talie de 59 de cm, deci bustul era aproape dublu.

Sânii mari, o problemă pentru tot mai multe femei

Medicul care a operat-o pe Adina recunoaște că această problemă o întâlnește, astăzi, la tot mai multe paciente. Artista trebuie să treacă în perioada imediat următoare printr-o serie de controale, dar speră că durerile de spate vor fi, în curând, o amintire urâtă.

Adina Postelnicu, iubirea care i-a schimbat viața

Adina Postelnicu se iubește de 10 ani cu artistul Glance, iar diferența de vârstă de 11 ani dintre ei a speriat-o la început, după cum a recunoscut chiar ea.

“La început lumea a fost sceptică în privința relației noastre, dar iată că au trecut 10 ani și încă suntem împreună. În primă fază am fost nițel speriată, mă gândeam că poate-i plac cluburile și viața de noapte. Cu timpul am descoperit că avem aceleași hobby-uri, ne place să ne plimbam, mergem în vacanță doar noi doi, fără gașcă. Muzica ne-a legat foarte tare, mai ales că sunt și managera lui. Țin minte că primul featuring cu el l-am avut când avea 18 ani și nu prea l-am băgat în seamă. Totul a venit natural. El ieșise dintr-o relație, eu din alta. Am început să vorbim și s-a legat o prietenie frumoasă, ne plângeam unul altuia, așa a început povestea noastră. La vreun an ne-am dat seama că ne îndrăgostiserăm unul de altul”, a spus artista pentru UNICA.RO.

Foto: Facebool