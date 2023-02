Adina din trupa Heaven, pe urmele Simonei Halep: „Vreau să îmi mai micșorez bustul”

În timp ce tot mai multe vedete se înghesuie la medicul estetician pentru a obține un bust proeminent, Adina de la Heaven face excepție. Solista își dorește sâni mai mici, așa că va trece în curând printr-o intervenție chirurgicală.

Solista pășește astfel pe urmele Simonei Halep, care a recurs la o astfel de operație cu ceva ani în urmă.

Adina de la Heaven vrea să își micșoreze sânii

Adina a intrat în cabinetul medicului estetician cu această dorință când avea 26 de ani, dar dorința ei nu a prins contur.

„Vreau să îmi mai micșorez bustul, e ca un cadou de ziua mea, încerc să-mi fac curaj să ajung, luna viitoare. Trebuie să scap de durerile foarte mari de spate, pe care le am de atâția ani. În general, le înțeleg pe cele care își pun silicoane, dacă nu au deloc, dar nu înțeleg de ce își pun mai mult decât trebuie. Nu o să-i micșorez foarte mult, ci cât va considera medicul. Vreau să am sâni în continuare și nu foarte mici.

Mi-au crescut foarte repede. Pe la 12-13 ani aveam deja sânii foarte mari. Prima vizită la medical estetician am făcut-o pe la 26 de ani. Dar, m-a dat pe ușă afară, mi-a zis că am sâni foarte frumoși, că el nu face lucrul ăsta și să merg în altă parte, dacă vreau să-i micșorez.

Omul a fost corect și profi. Pentru bani putea să spună: Hai!. Odată cu trecerea anilor, după sarcină, mi-am luat iar inima în dinți. Eu măsor 100 de centimetri la bust și am o talie de 59 de cm, deci bustul este aproape dublu”, spune Adina din trupa Heaven pentru Impact.ro.

Adina de la Heaven, probleme de sănătate

Adina s-a luptat anul trecut cu probleme de sănătate, dar a depășit perioada grea. „Atunci am avut o perioadă foarte grea, foarte încărcată, am tras de mine prea mult. De când am avut copilul am vrut să mă întorc mereu acasă, din toate colțurile țării. Cântam la 10 seara și mă grăbeam spre casă, băteam sute de kilometri, ca să fiu dimineață lângă fiica mea.

Corpul își cere dreptul! Acum este o perioadă în care nu se întâmplă foarte multe lucruri pe plan artistic, avem treabă cam în perioada mai-decembrie, astfel că am reușit să-mi revin, chiar am mai pus vreo 3-4 kg, am mâncat la timp, am dormit așa cum trebuia, mi-am revenit, sunt bine acum”.

Vedeta, marcată de sfatul tatălui

Solista a avut întotdeauna o relație specială cu familia sa, iar sfatul tatălui său o urmărește și astăzi.

„Ai mei m-au răsfățat întotdeauna, tot ce am vrut au făcut pentru mine, tot ce am vrut mi-au oferit. Consider însă că am primit și o educație frumoasă. La vârsta de 18 ani, cu o zi înainte de a pleca de acasă, tatăl meu mi-a zis așa: În viață, cum îți așterni așa o să dormi. Important este să te poți uita la tine în oglindă și să nu-ți fie rușine cât te privești. Tot ce vei face vei face pentru tine, nu pentru mine. I-am ascultat toate sfaturile și vreau să cred că nu l-am făcut de râs”, mai spune Adina.

FOTO: Facebook