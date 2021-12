Actorul Chris Noth, celebrul Mr. Big din “Sex and The City”, acuzat de agresiune sexuală de două femei

Actorul Chris Noth (67 de ani), celebru pentru interpretarea personajului Mr. Big din serialul “Sex and The City” a fost acuzat că ar fi violat două femei în urmă cu câțiva ani.

În presa străină a apărut un articol în care se vorbește despre două femei, ce folosesc pseudonimele de Zoe și Lily care ar fi fost abuzate de actor. Conform celor spuse de ele, prima agresiune sexuală a avut loc în 2004, în locuința din Los Angeles a actorului, iar a doua în 2015, în casa lui Noth din New York.

Zoe, pe atunci în vârstă de 22 de ani, a spus că l-a vizitat pe actor în casa lui din West Hollywood pentru a-i returna o carte împrumutată de la el, iar Lily a precizat că a fost invitată de Noth în casa lui din Greenwich Village, după o întâlnire cu el, pentru a-I arăta colecția de sticle de whiskey. Ambele femei au spus că au fost violate de celebrul Mr. Big. Femeile spun că nu s-au dus la poliție după incident deoarece credeau că nu vor fi luate în serios. Noth este căsătorit cu soția sa din 2001, așadar violurile s-ar fi petrecut în timpul căsniciei.

Actorul a negat vehement aceste acuzații, care au venit chiar acum, la câteva zile după reluarea fainmosului serial “Sex and the city”, denumit acum “And just like that”.

„Acuzaţiile formulate împotriva mea de persoane pe care le-am întâlnit acumani buni,dacă nu zeci de ani, sunt categoric false. Nu înseamnă întotdeauna ‘nu’ – aceasta este o limită pe care nu am depăşit-o. Este greu să nu te întrebi când apar aceste poveşti. Nu ştiu exact de ce ies la suprafaţă acum, dar ştiu asta: nu le-am agresat pe aceste femei”, a declarat Chris Noth, potrivit CNN.

Foto – Facebook