5 vedete care au primit diagnostice grave în 2022. Bruce Willis și Celine Dion, printre ele

Vedete care au primit diagnostice grave în 2022. Pentru mai multe vedete de talie internațională anul 2022 a fost unul extrem de greu. Acestea au primit vești crunte legate de sănătatea lor, iar viața lor s-a schimbat radical.

Dacă pentru unii diagnosticele primite au însemnat o luptă pentru supraviețuire pe care au câștigat-o, pentru alții, afecțiunile grave cu care se confruntă sunt greu de vindecat sau chiar incurabile. Vezi mai jos 5 vedete care au primit diagnostice grave în 2022.

Ce vedete au primit diagnostice grave în 2022

Katie Couric și Jane Fonda fac parte dintre cele cinci vedete care au primit diagnostice grave în 2022. Acestea au primit din partea medicilor vestea că suferă de cancer și au început o luptă aprigă pentru a se vindeca. Printre starurile care nu au avut un an prea bun se numără și Bruce Willis, care a aflat că suferă de afazie, o boală degenerativă. Și Celine Dion suferă de o tulburare neurologică chinuitoare, care a ținut-o departe de scenă în 2022. Una dintre celebritățile care s-a confruntat cu probleme de sănătate grave a fost și Sharon Stone.

Bruce Willis, diagnosticat cu afazie

Bruce Willis (67 de ani) se numără printre cele cinci vedete care au primit diagnostice grave în 2022. La finalul lunii martie, familia actorului a anunțat că starul american se va retrage din activitate după ce a fost diagnosticat cu afazie, o afecțiune cauzată de leziuni la nivelul creierului, în urma căreia apar tulburări grave de limbaj și comunicare.

„Ca familie, ne dorim să vă împărtășim că iubitul nostru Bruce s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. Recent a fost diagnosticat cu afazie, care-i afectează abilitățile cognitive. Ca urmare a acestui fapt, Bruce se va retrage din cariera sa ca actor, care a însemnat atât de mult pentru el. Este o perioadă plină de provocări pentru familia noastră.

Vă apreciem iubirea, compasiunea și susținerea. Vom depăși această perioadă ca o familie unită. Am vrut ca fanii lui Bruce să ni se alăture pentru că știm cât de mult înseamnă el pentru voi, dar și voi pentru el”, au transmis Demi Moore, Emma Heming, fosta și actuala soție, precum și fiicele actorului.

Sharon Stone, operată de urgență după un diagnostic greșit

În luna noiembrie, Sharon Stone, în vârstă de 64 de ani, și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Actrița a aflat că are o tumoare fibroidă mare, ce necesită extirpare urgentă. Aceasta a povestit că inițial a primit un diagnostic greșit și a fost nevoită să treacă prin mai multe proceduri medicale pentru a scăpa de durere, dar fără niciun rezultat.

„Tocmai am fost diagnosticată greșit și am trecut printr-o intervenție medicală incorectă. Două epidurale, de data aceasta. Văzând că durerile se agravează, am cerut o a doua opinie: am o tumoră cu fibrom, de mari dimensiuni, care trebuie extirpată. Doamnelor, în special: nu vă lăsați amăgite. Cereți o a doua opinie. Vă poate salva viața. O să fiu la pat 4 – 6 săptămâni pentru o recuperare completă. Mulțumesc pentru grijă. Totul este bine”, a dezvăluit vedeta internațională în urmă cu ceva timp.

Nu este prima oară când Sharon Stone se confruntă cu probleme grave de sănătate. În 2021, actrița a dezvăluit în cartea sa biografică „The Beauty of living twice”, că medicii au fost nevoiți să-i îndepărteze câteva tumori benigne din corp, mai „mari decât sânul ei”. Tot în cartea sa a vorbit și despre accidentul vascular cerebral și hemoragia cerebrală prin care a trecut în 2001, pe vremea când avea 43 de ani.

Jane Fonda a făcut chimioterapie

Jane Fonda a anunțat la începutul lunii septembrie că a fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin, un tip de cancer al sistemului limfatic. Actrița le-a dezvăluit atunci fanilor săi de pe rețelele de socializare că a început chimioterapia și s-a arătat optimistă cu privință la șansele sale de vindecare.

„Am fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin și am început chimioterapia. Acesta este un cancer complet vindecabil, 80% din bolnavi supraviețuiesc, așa că mă simt foarte norocoasă. De asemenea, sunt norocoasă pentru că am asigurare de sănătate și am acces la cei mai buni medici și cele mai bune tratamente. Îmi dau seama – și este dureros – că eu mă număr printre cei privilegiați.

Fac chimioterapie șase luni și răspund destul de bine la tratamente. Credeți-mă, nu voi lăsa ca toate acestea să-mi afecteze activismul în slujba mediului. Cancerul este un profesor și sunt atentă la lecțiile pe care mi le oferă. Un lucru pe care mi l-a arătat deja este importanța comunității. M-a învățat, de asemenea, importanța adaptării la noile realități”, a transmis Jane Fonda.

În luna decembrie aceasta a anunțat că poate întrerupe tratamentul pentru că boala a intrat remisie.

„Săptămâna trecută oncologistul mi-a zis că cancerul este în remisie și pot întrerupe chimioterapia. Mă simt atât de binecuvântată, atât de norocoasă. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru mine și mi-ați transmis gândurile voastre bune. Sunt încrezătoare că au jucat un rol în primirea acestor vești bune”, a spus actrița în vârstă de 85 de ani, potrivit mirror.co.uk.

Katie Couric, printre cele cinci vedete care au primit diagnostice grave în 2022

Katie Couric, în vârstă de 65 de ani, a dezvăluit că a fost diagnosticată în luna iunie cu cancer de sân, iar o lună mai târziu a fost operată. Jurnalista a început ședințele de radioterapie în luna septembrie.

Fosta prezentatoare a emisiunii „Today” a povestit că vestea a șocat-o inițial, apoi s-a resemnat, dat fiind istoricul familiei ei privind cancerul. Primul ei soț, Jay Monahan, a murit din cauza cancerului de colon. Sora ei a murit de cancer pancreatic, iar soacra ei a murit de cancer ovarian.

De asemenea, Katie Couric s-a confruntat cu alte diagnostice de cancer în familie. Mama ei a fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin, tatăl ei cu cancer de prostată, iar actualul ei soț, John Molner, a avut „ o tumoare de mărimea unei nuci de cocos pe ficat”, care a fost îndepărtată chirurgical cu câteva luni înainte de nunta lor, în 2014, potrivit cnn.com.

Celine Dion suferă de o tulburare neurologică foarte rară

Celine Dion, una dintre vedetele care a primit diagnostice grave în 2022, se confruntă cu „tulburare neurologică foarte rară”, numită sindromul omului înțepenit, după cum a anunțat artista în luna decembrie. Afecțiunea se caracterizează printr-o rigidizare musculară progresivă şi episoade repetate de spasme musculare dureroase. Aceasta îi afectează inclusiv corzile vocale. Nu există un tratament pentru vindecarea acestei afecțiuni, dar sunt anumite proceduri medicale care pot ameliora simptomele și duc la încetinirea progesiei bolii.

Din cauza problemelor de sănătate, cântăreața ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme. De asemenea, a fost nevoită să renunțe pentru o perioadă la activitatea ei muzicală.

„Celine se confruntă cu spasme musculare persistente și severe, de aceea nu mai poate performa. Echipa ei medicală o monitorizează atent. Nu se poate deplasa, are dureri foarte mari care îi paralizează picioarele. E foarte slăbită și a pierdut mult în greutate. Simptomele sunt îngrozitoare, mai rele decât se aștepata toată lumea”, a declarat Claudette Dion, o membră a familiei artistei, în urmă cu ceva timp.

