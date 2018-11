Ținutele vedetelor la Elle Style Awards 2018

care au fost premiate pentru realizări deosebite în design, modelling, muzică, hair styling și multe alte domenii.

Ca în fiecare an, gala Elle Style Awards a strâns sub același acoperiș celebrități, modele, designeri, fotografi, cititori, prieteni ai revistei Elle, care s-au bucurat de cea mai sexy, stylish, spirited petrecere din 2018.

Vedetele din România au fost premiate la categorii ca best designer, best young designer, best male artist, best model, best make-up artist, best hair stylist, best pop artist, best personal style.

Fiind un eveniment dedicat stilului și modei, vedetele s-au întrecut în ținute sexy și stylish, încercând să respecte dress code-ul serii – „Glitter / Noir / Extravaganza”. Vezi toate ținutele în galeria foto de mai sus!

Vezi mai multe poze pe elle.ro!