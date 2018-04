Tina Turner: apariție surpriză la premiera musicalului despre viața ei

Tina Turner (78 ani) a participa marți, la Londra, la premiera musicalului despre viața ei numit „Tina: The Musical”. De când s-a retras din activitate, în urmă cu 8 ani, cântăreața și-a făcut apariția la puține evenimente publice.

Deși prezența ei la evenimentele publice a fost una extrem de rară, Tina Turner a mers, împreună cu soțul ei, Erwin Bach, la Aldwych Theatre din Londra pentru a participa la premiera musicalului despre viața ei „Tina: The Musical”, conform BBC.

Înainte ca spectacolul să înceapă, publicul s-a ridicat în picioare, sub ochii presei internaționale, și a aplaudat prezența faimoasei artiste.

Show-ul spune povestea vieţii lui Turner, din copilărie şi până la concertul din Brazilia, în 1988, unde a cântat în faţa a 180.000 de oameni, înregistrând un record mondial. Arată, de asemenea, şi partea mai puţin frumoasă a vieţii artistei – abuzurile fostului soţ Ike Turner, cel care a adus-o în faţa publicului la începutul anilor 1960.

„În primul rând, este dificil să vezi pe altcineva făcând ceea ce am făcut noi timp de 40 de ani. Sunt o perfecţionistă, aşa că privesc cu ochi critic”, a spus ea pentru BBC după spectacol. „Dar când mă uit şi văd că a fost făcut atât de bine, mă simt mândră”.

Actrița americană Adrienne Warren, care a mai apărut în „Dreamgirls”, „Bring It On: The Musical” şi „Orange is the New Black”, este cea care interpretează rolul principal în musical.

Tina Turner s-a implicat foarte mult în acest proiect și a colaborat cu echipa de producție a musicalului regizat de Phyllida Lloyd, în special cu Adrienne, care a primit sfaturi și încurajări din partea cântăreței.

Părerile criticilor au fost unele pozitive în mare parte, mai ales la adresa lui Adrienne Warren.

Sursă foto: northfoto.com