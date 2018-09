Taylor Swift este extrem de iubită de oamenii din întreaga lume, nu doar datorită muzicii sale, ci și farmecului ei aparte. Însă primul ei job nu a fost deloc așa fermecător pentru că includea foarte mulți gândaci.

Artista s-a născut și a crescut la o fermă de brazi de Crăciun, deținută de familia ei, în Nashville. În momentul în care se apropia Crăciunul, întreaga familie trebuia să își aducă contribuția la afacere.

Și cum era mult prea mică ca să taie sau să care brazii, tânăra Taylor a fost însărcinată cu dezinfectarea lor. Mai exact, ea trebuia să verifice copacii să nu aibă gândaci.

Dar se pare că nu și-a îndeplinit prea bine această sarcină întrucât casa unei familii a ajuns să fie infestată.

„Odată am uitat să verific un pom, iar aceștia (n.r. gândacii) au invadat casa unor oameni. Și erau sute”, a afirmat Taylor.

„Iar ei aveau copii mici și nu îi puteau ucide deoarece ar fi însemnat un Crăciun urât”, a explicat cântăreața.

Pe de altă parte, artista a arătat că viața la fermă a fost minunată și este motivul pentru care iubește atât de mult Crăciunul.

„A fost amuzant când eram copil. De aceea sunt oarecum obsedată de Crăciun. Da, chiar iubesc Crăciunul, aș vrea să fie tot anul. Toată lumea cumpără cadouri pentru ceilalți și este un sentiment anume legat de această sărbătoare”, a povestit Taylor.

Probabil a ajutat și faptul casa în care locuia, care arăta superb.

This is @taylorswift13‘s childhood home in Reading. Not too shabby! #throwbackthursday pic.twitter.com/pbveHHv4lM

— 93.5 NASH FM (@935NashFM) September 19, 2013