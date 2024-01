Un tânăr muzician din New York a strânit recent controverse după ce ar fi lăsat însărcinate cinci femei diferite, în același timp. Mai mult, bărbatul le-a adus pe toate la un loc, organizând un baby shower comun.

Zeddy Will are 22 de ani și a atras atenția asupra lui cu cea mai recentă „realizare” a sa. Se presupune că muzicianul a lăsat însărcinate cinci tinere și le-a convins să ia parte la un baby shower comun. Vestea bizară a fost anunțată de Lizzy Ashleigh, una dintre viitoarele mame, pe TikTok.

Un muzician american a lăsat însărcinate 5 femei în același timp

Femeia în vârstă de 29 de ani a postat invitații la baby shower-ul ce era programat pentru 14 ianuarie, care prezenta o fotografie cu Zeddy Will și toate cele cinci femei. Invitația scria „Bine ați venit micuțul Zeddy Wills 1-5”.

Dezvăluirea a făcut furori pe rețeaua de partajare a videoclipurilor, iar Lizzy a încins și mai tare spiritele când a postat un clip cu un Zeddy nespus de fericit, înconjurat de cele cinci viitoare mame: Ashleigh, Bonnie B, Kay Merie, Jylene Vila și Iyanla Kalifa Galleti.

În mesajul care însoțea imaginile era menționat faptul că cele cinci femei s-au „acceptat” una pe cealaltă pentru binele bebelușilor.

Citește și: Povestea Cătălinei Danilișin, fata de 11 ani care a citit peste 100 de cărți și a scris un roman: „Am idei pentru șapte cărți”

Citește și: Un bărbat împușcat în cap a condus 300 km și a petrecut cu prietenii, fără a ști ce i s-a întâmplat

„Uită-te la frumoasa noastră familie!” a scris Ashleigh, una din tinerele lăsate însărcinate de muzician.

„Ne iubim copilul! Nu vom strica viețile bebelușilor noștri! Familiile noastre au acceptat asta!”, a mai spus ea.

Nick Cannon, sfaturi pentru tânărul artist

Postările lui Lizzy au devenit virale, dar reacțiile de pe TikTok au fost amestecate, unii descriind aranjamentul ca fiind „jenant” sau „scârbos”.

Citește și: 10 câini care dețin recorduri mondiale. Cum arată patrupezii care au obținut cele mai neobișnuite titluri

Citește și: Afacerea „stupidă” cu care o tânără a devenit milionară. Cum reușește să câștige 500.000 de dolari pe lună

Într-o altă fotografie, în care Zeddy Will era înconjurat de femeile care urmează să îl facă tată, era trecut și mesajul: „Priviți la familia noastră frumoasă”.

The New York Post a contactat echipa lui Zeddy Will pentru mai multe informații despre situația bizară și i s-a spus că tânărul rapper este suficient de matur pentru a fi tatăl a cinci copii.

„Societatea s-a schimbat și, la rândul său, s-a schimbat dinamica relațiilor moderne. Esența constă în redefinirea relațiilor personale, ruperea de abordarea universală și presiunile societății de a se conforma”, a spus co-managerul lui Will.

De asemenea, Nick Cannon, tată de 12 copii, știe ceva despre creșterea copiilor cu mame diferite – și are câteva cuvinte de înțelepciune pe care să le împărtășească acestui muzician care a lăsat însărcinate cinci femei în același timp.

Actorul în vârstă de 43 de ani l-a sfătuit pe artistul de 22 ani să se pregătească pentru sosirea celor cinci noi copii ai săi, aprovizionându-se cu somnul, îndemnându-l totodată să apeleze la ajutorul unui psiholog.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News