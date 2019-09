Dr Oana Cuzino: Adevărul despre îndulcitori

Din ce în ce mai multe persoane interesate de un stil de viață sănătos caută alternative pentru zahărul rafinat care, în exces, provoacă dependență și are multiple efecte nocive asupra organismului. Intervine însă întrebarea care dintre toți acești îndulcitori considerați alternative viabile sunt sănătoși și care nu sunt și ascund, de fapt, alte pericole. Mai ales că în ziua de astăzi, după câteva zeci de ani de studii, cercetătorii și medicii au putut elabora deja o serie de concluzii privind siguranța utilizării lor.

Diferențele dintre îndulcitorii naturali și cei de sinteză

Îndulcitorii naturali sunt cei găsiți în sur­se naturale și nu sunt necesare procese chi­mice pentru obținerea lor. Câteva exemple de îndulcitori naturali sunt zahărul găsit în mod normal în fructe și legume, trestia-de-zahăr sau sfecla de zahăr, siropul de arțar, mierea, stevia, zahărul de cocos, siropul de agave, eritritolul și xilitolul.

Îndulcitorii artificiali sau de sinteză sunt la rândul lor de două tipuri, diferența fiind una esențială pentru sănătatea noastră: există îndulcitori cu aport nutritiv (au un conținut caloric) și îndulcitori fără calorii. Sunt pre­ferați în majoritatea cazurilor, fiindcă au un conținut caloric mai mic decât cei naturali și au un gust mult mai concentrat. Practic, folosim mult mai puțin îndulcitor în cafea sau prăjituri decât cantitatea de zahăr necesară pentru a obține același gust delicios.

Printre cei mai cunoscuți și utilizați îndulcitori de sinteză se numără acesuflamul, as­partamul, zaharina și ciclamatul de sodiu. Aceștia au fost totodată și printre primii îndulcitori folosiți și, fiindcă utilizarea lor nu s-a dovedit prea benefică pentru orga-nism, s-a născut și mitul conform căruia toți îndulcitorii merită o reputație proastă.

Beneficiile îndulcitorilor: pe care îl alegem?

Sucraloza este un îndulcitor popular, obținut din zahărul din trestie-de-zahăr, și are o formulă stabilă sub efectul căldurii, ceea ce înseamnă că înlocuiește foarte bine zahărul în alimentele pe care trebuie să le gătim sau coacem. Sucraloza mai apare pe listele de ingrediente și cu codul E955. Este de până la 600 de ori mai dulce decât zahărul și de două ori mai dulce decât zaharina. În plus, are un gust plăcut, care nu este influențat de alimentele în care este adăugată și de pH-ul lor. Cel mai mare beneficiu al sucralozei, din punctul de vedere al sănătății, este că majo­ri­tatea cantității ingerate nu este procesată de organism. Aproximativ 85% din sucraloza care este ingerată nu este absorbită, iar restul de 15% nu este transformată în energie, ceea ce înseamnă că organismul nu primește nici măcar o calorie în urma consumului acestui îndulcitor. Un avantaj al înlocuirii zahărului cu sucraloză în alimentație constă în faptul că îndulcitorul artificial nu produce carii.

Stevia este un alt îndulcitor care capătă din ce în ce mai multă popularitate și este folosit mai ales de promotorii unui stil de viață sănătos, bazat pe produse naturale, cât mai puțin procesate. Îndulcitorul este extras din planta numită Stevia rebaudiana, foarte populară în America de Sud pentru beneficiile sale și utilizată de sute de ani cu scop medicinal. La fel ca sucraloza, și stevia este de sute de ori mai dulce decât zahărul, cu un aport caloric apropiat de zero. Există multiple studii care îi atestă beneficiile pentru sănătate. Se pare că utilizarea regulată a acestui îndulcitor, în cantități optime, desi­gur, poate reduce hipertensiunea în cazul anumitor pacienți. De asemenea, tot în urma studiilor s-au observat efecte neașteptate asupra nivelului de insulină la pacienții cu diabet, precum și reducerea nivelului de LDL colesterol, împreună cu riscul de ateroscleroză.

Stevia poate fi folosită ca îndulcitor în multe moduri. Pentru că o poți cumpăra și în formă lichidă, este mai convenabil să folosești lichidul pentru a îndulci băuturile, iar pudra, pentru a prepara deserturi. Când o folosești în rețete, reține că este un îndulcitor extrem de puternic, iar o linguriță de extract de stevia poate avea o putere similară de îndulcire cu a unei căni întregi de zahăr. În ultima vreme, prin inginerie genetică, oamenii de știință au reușit să elimine și gus­tul ușor amar care îi deranja pe unii consu­matori, apărând astfel stevia B, o variantă optimizată.

Siropul de agave este produs din planta cu același nume, originară din Mexic. Este folosit deseori ca un înlocuitor pentru miere, deși este mai lichid și mai dulce decât aceasta. Siropul de agave păstrează și unele dintre beneficiile plantei, conținând fier, calciu, potasiu și magneziu. Este foarte bogat în fructoză (aproape 90%) și are un index glicemic redus.

Siropul de arțar are o aromă aparte, mai puține calorii și mai multe minerale decât mierea. Spre exemplu, o lingură de sirop de arțar vine la pachet cu 25% din doza zilnică recomandată de magneziu, despre care se știe că este benefic pentru sistemul osos, dar și pentru menținerea pielii tinere, întrucât stimulează producția de colagen. Atenție în­să la produsele care conțin sirop de arțar alături de alte ingrediente, fiindcă acestea nu respectă beneficiile produsului pur. Este recomandat să verificăm ingredientele – pe listă nu trebuie să fie nimic altceva decât 100% sirop de arțar.

Zahărul de cocos este obținut din pulpa nucii de cocos. Acesta are în jur de 15 calorii per linguriță. Pe de altă parte, conține și nutrienți precum tiamina, fierul, cuprul, zincul, potasiul și calciul. Totodată, zahărul de cocos conține și inulină, un carbohidrat care acționează precum un prebiotic bene­fic pentru sănătatea intestinală. Ca gust și consistență, zahărul de cocos este adesea comparat cu zahărul brun. Xilitolul este un alcool al zahărului, alături de eritritol, sorbitol, lactitol, izomalt și maltitol. Alcoolii zahărului se găsesc în mod natural în plante și în fructe. Conține doar două treimi din valoarea calorică a zahărului, însă nu crește nivelul insulinei. Unele studii arată beneficii pentru sănătatea orală, reducând riscul de carii, și unele cercetări făcute pentru moment doar pe șoareci arată beneficii pentru densitatea osoasă, reducând riscul de osteoporoză. Este important însă să știm că diareea poate fi unul dintre efectele secundare ale consumului crescut de alcooli ai zahărului, așa că trebuie să dozăm acest îndulcitor cu atenție.

Ce îndulcitori pot folosi pacienții cu diabet?

Din punctul de vedere al pacienților cu diabet, utilizarea îndulcitorilor, indiferent de forma lor, trebuie să fie făcută la indicațiile medicului. Nu pentru toți pacienții se aplică aceleași reguli, însă există o serie de îndulcitori aprobați de organizațiile internaționale considerați a fi siguri pentru pacienții cu diabet care nu suferă de complicații și nu exagerează în utilizarea lor.

Îndulcitorii recomandați pentru pacienții cu diabet sunt: stevia, sucraloza, asparta­mul, zaharina, acesulfamul de potasiu, neotamul, adventamul și alcoolii zahărului, precum xilitolul. Mulți dintre aceștia sunt fo­losiți și de companiile producătoare de alimente speciale pentru pacienții cu diabet.

Deși multe persoane înlocuiesc zahărul cu miere sau sirop de arțar, trebuie să știm că pentru pacienții cu diabet chiar și acești îndulcitori pot avea efecte asupra glicemiei. Pentru a afla dacă îndulcitorul tău sau combinația de îndulcitori pe care o folosești sunt sigure, ideal este să consulți informația pe site-ul Agenției Europene pentru Siguranță Alimentară, la adresa: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/sweeteners

Mit sau adevăr: Îndulcitorii distrug flora intestinală?

Persoanele care folosesc în exces îndulcitori ar trebui să știe că lipsa zahărului natural din alimentație generează o tulburare a florei intestinale, prin afectarea unora dintre procesele de fermentație. Așadar nu îndulcitorul afectează direct flora intestinală, ci lipsa cronică a zahărului.

Aceste persoane ar trebui să apeleze la surse naturale sau suplimente cu probiotice. În unele farmacii și magazine de specialitate există și o formulă interesantă pentru diabetici, care înglobează atât îndulcitor, cât și probiotic.

Mit sau adevăr: Îndulcitorii îngrașă?

Unul dintre miturile frecvente este că, deși au un conținut scăzut de calorii, îndulcitorii îngrașă. Acest lucru nu a fost însă dovedit prin studii controlate. Adevărul este că majoritatea studiilor arată că îndulcitorii cu conținut scăzut de calorii pot fi de ajutor în controlul greutății când sunt utilizați în locul zahărului și ca parte a unei alimentații și a unui stil de viață sănătos. Mai exact, studiile pe o durată lungă au demonstrat o pierdere în greutate și o întreținere mai bună a rezultatelor la pacienții care au utilizat îndulcitori cu conținut caloric scăzut.

|ndulcitorii cu aport caloric redus sunt, așadar, o soluție bună pentru persoanele care își doresc să piardă în greutate. Utilizarea lor trebuie să fie integrată însă într-un regim alimentar normal, echilibrat, monitorizat de medicul nutriționist, în special în cazul pacienților cu afecțiuni cronice, precum diabet, obezitate sau boli cardiovas­culare.

Dr Oana Cuzino este medic primar geria­tru, doctor în științe medi­­ca­le și jurnalist. Ea pu­­bli­că informații și arti­­co­le pe teme medicale pe site-ul doc.ro și pre­zin­tă zilnic emisiu­­­nea „Ce se întâmplă, doctore?“ la Pro TV.

Sursa foto: Profimedia Images

Citește și:

Dr Oana Cuzino: Cheia longevității e la tine!

Oana Cuzino: Cele mai frecvente greșeli pe care le facem în timpul sportului

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro