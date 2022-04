Ceaiul de pătrunjel – cum se face. Beneficii, proprietăți și contraindicații

Ceaiul de pătrunjel este un diuretic natural eficient și are proprietăți antiinflamatoare demonstrate de studiile clinice. Pătrunjelul este recunoscut drept una dintre cele mai bune plante medicinale, foarte bogat în vitamina C, minerale și antioxidanți care susțin imunitatea.

Cuprins 1 Plantă aromatică și totodată medicinală

2 Pătrunjelul – principalele proprietăți terapeutice

3 Cum se prepară ceaiul de pătrunjel

4 Ce efecte benefice are ceaiul de pătrunjel

5 Ceaiul de pătrunjel pentru uz extern

6 Contraindicații. Când trebuie să eviți ceaiul de pătrunjel

Ceaiul de pătrunjel are o culoare aurie apetisantă și un parfum delicat de verdețuri crude. Este un ceai apreciat de persoanele care vor să țină o cură de detoxifiere sau o dietă de slăbit. Acest ceai are numeroase beneficii pentru organism, datorită nutrienților uimitori pe care îi are pătrunjelul.

Plantă aromatică și totodată medicinală

Gospodinele folosesc foarte mult pătrunjel când gătesc tot felul de preparate și salate apetisante. Dar, dincolo de a fi un bun condiment și o plantă aromatică populară, pătrunjelul este o plantă medicinală deosebită.

Pătrunjelul este bogat în fibre, vitamina C, betacaroten, uleiuri esențiale active, flavonoide, fier, calciu, fosfor, mangan, sulf, inositol și vitamina K.

O treime de cană cu frunze de pătrunjel conține mai multă vitamina C decât o portocală, iar o ceașcă de pătrunjel are aceeași cantitate de calciu ca și o ceașcă de lapte de vacă.

Într-o porție de 100 g de pătrunjel se găsesc 500 gr de potasiu, pătrunjelul fiind una dintre plantele comestibile cu cea mai mare cantitate de potasiu. De asemenea, pătrunjelul are mai mult fier decât carnea roșie, iar toate aceste vitamine și minerale se absorb mult mai bine din frunzele de pătrunjel consumate crude, decât din lapte sau dintr-o porție de friptură.

Nu trebuie să uităm nici de clorofilă care dă culoarea verde intens frunzelor de pătrunjel și care are efect antiseptic.

Pătrunjelul – principalele proprietăți terapeutice

Consumă frunze de pătrunjel proaspete cât mai des, eventual zilnic. Le poți adăuga în orice salată, fie ea de roșii, fie de crudități. Le poți adăuga în sandviciuri, în sosuri, în supe sau la gustările cu brânză.

Poți mesteca frunze de pătrunjel după o masă copioasă cu mult usturoi, pentru că uleiurile aromatice din pătrunjel neutralizează mirosurile grele de condimente iuși și împrospătează respirația.

Pătrunjelul are efecte

antioxidante,

detoxifiante,

antialergice,

antitumorale,

tonic hepatice,

antispastice,

vasodilatatoare,

antirahitice,

antiinflamatoare,

vermifuge,

diuretice

Cum se prepară ceaiul de pătrunjel

Cunoscând toate beneficiile pe care le are pătrunjelul, ceaiul de pătrunjel este considerat unul dintre cele mai eficiente ceaiuri pentru sănătate.

Poți cumpăra o cantitate mai mare de pătrunjel din piață și îți poți pregăti singură frunzele uscate pentru ceai. Sau îl poți cultiva în grădină sau într-o jardinieră pe balcon.

Tulpinile și frunzele bine spălate de praf se lasă să se usuce într-un spațiu bine aerisit, dar ferite de soare. După ce se deshidratează complet, se pun la păstrare în pungi de hârtie sau în borcane de sticlă închise etanș.

Pentru infuzia de pătrunjel ai nevoie de:

1 lingură și jumătate de frunze uscate

200 ml de apă clocotită

Frunzele se lasă la infuzat timp de 15 minute în apa clocotită, după ce ai stins focul și ai acoperit ibricul cu un capac. Se pot consuma una, cel mult două căni de ceai pe zi, dar nu mai mult de 7 = 10 zile.

Ce efecte benefice are ceaiul de pătrunjel

Ceaiul de patrunjel are efect tonic și răcoritor

elimină toxinele din corp

stimulează sistemul imunitar

îmbunătățește vederea

protejează împotriva bolilor cronice

previne formarea tumorilor

susține sănătatea inimii

reduce inflamațiile

împrospătează respirația

combate astmul

reglează menstruația

reduce riscul defectelor de naștere

stimulează metabolismul

are efect antidepresiv ușor, calmant

contribuie la eliminarea calculilor renali și previne litiaza renală

purifică sângele

crește fertilitatea feminină

adjuvant în tratarea infertilității masculine

ameliorează crampele menstruale

previne cancerul

previne infecțiile urinare

combate balonarea

Ceaiul de pătrunjel pentru uz extern

Ceaiul de pătrunjel consumat cu puțină lămâie este o bună soluție de hidratare vara și ajută pielea să fie mai frumoasă. Vitamina C și antioxidanții din frunzele de pătrunjel sunt un tonic foarte bun pentru piele și o protejează de apariția ridurilor premature. De asemenea, ele previn degradarea epidermei și mențin tenul sau pielea decolteului vreme îndelungată mult mai frumoasă.

Ceaiul de pătrunjel concentrat, aplicat pe ten zi de zi, timp de 30 de zile, atenuează petele solare, vindecă micile leziuni și inflamațiile produse de acnee.

De asemenea, acest ceai poate fi folosit pentru sănătatea scalpului și a firelor de păr. Clătește părul după spălare cu ceai de pătrunjel, iar firele tale vor fi mai viguroase și mai sănătoase.

Contraindicații. Când trebuie să eviți ceaiul de pătrunjel

Consumul de ceai de pătrunjel este contraindicat femeilor însărcinate deoarece poate induce travaliul sau poate cauza avort spontan. De asemenea, este interzis femeilor care alăptează deoarece reduce secreția de lapte matern.

Depășirea dozei de 200 ml pe zi poate cauza excitare nervoasă, vomă, greață, scaun hemoragic, diaree sau alte tulburări digestive.