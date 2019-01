S-a aflat cine este iubitul misterios care a cerut-o în căsătorie pe Cristina Ich

Cristina Ich nu a reușit să păstreze foarte mult secretul misteriosului iubit și iată că cea mai râvnită burlăciță din România a fost deconspirată. Cristina Ich formează un cuplu cu Alexandru Pițurcă, fiul fostului selecționer de la națională, Victor Pițurcă, iar vestea a fost dată de cancan.ro. Recunoscut ca un adevărat cuceritor, Alex Pițurcă a frânt mai multe inimi până acum. Acesta s-a iubit cu Monica Orlanda, Alina Crișan, iar ultima lui relație, unde destul de tumultoasă, a fost cu Iulia Pârlea, prezentatoarea știrilor sportive de la Digi.

Cristina Ich traversează o perioadă foarte bună din viața sa. Tânăra s-a făcut remarcată puternic pe conturile de socializare, dar și pe micul ecran, odată cu participarea ca jurat în emisiunea „Bravo, ai stil!”, acolo unde, de altfel, s-a și sărutat cu Cătălin Botezatu și a declarat că și-ar dori să aibă un copil cu celebrul designer. În plus, a fost cerută în căsătorie de unul dintre cei mai râvniți burlaci ai Capitalei: „Da! S-a întâmplat și minunea mult așteptată, iar Tulumul a fost… În Tulum se întâmplă minuni. Da, am fost cerută în căsătorie și am zis DA. Și nu-l arăt pentru că ar avea vreo 80 de ani, dar nu îl arăt pentru că este atât de frumos încât nu aș vrea să mi-l ia alta. Mai întâi să ajung eu la altar și pe urmă poate vi-l arăt”, – a spus Cristina Ich imediat după ce a primit inelul de logodnă.

Sursă foto: Facebook, Intagram