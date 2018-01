Reacția lui Luis Fonsi după ce “Despacito” nu a primit niciun premiu la Grammy Awards 2018

“Despacito”, piesa interpretată de Luis Fonsi și Daddy Yankee a fost, fără îndoială, piesa favorită a anului 2017, însă, cu toate acestea, nu a câștigat niciun premiu Grammy, iar reacția artistului nu s-a lăsat mult așteptată.

“Despacito” a reuși performața de a domina toate topurile importante din lume, cu peste 800 de milioane de vizualizări pe YouTube, și a ajuns No. 1 în Most Wanted, fiind cea mai mare urcare dintotdeauna. Cu toate că a primit două nominalizari la categoria “Cel mai bun cântec al anului” și “Cel mai bun album al anului“, iată că Luis Fonsi nu a avut onoarea de a pleca acasă cu mult râvnitul premiu.

Într-un mesaj subtil, artistul, care anul acesta va împlini 40 de ani, a lăsat să se înțeleagă că vina nu-i aparține melodiei, având în vedere ca a fost cea mai ascultată piesă a anului trecut, ci, mai degrabă, faptului că originile sale sunt latine: “În seara asta nu am plecat cu mâinile goale. Faptul că am rupt bariera dintre limbi și am unit lumea cu o singură melodie, este cel mai frumos premiu pe care l-am primit. Vom continua să împărțim cultura și muzica noastră latină cu lumea întreagă. Vă mulțumim că ne-ați sprijinit, acesta este doar începutul!” – a declarat Luis Fonsi pe contul său de Instagram.

