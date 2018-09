Raluka a vorbit despre iubitul său și despre relația lor: “Avem o regulă pe care o respectăm”

Raluka a preferat întotdeauna discreța în ceea ce privește viața sa personală, artista nedorind nici până în clipa de față să-i dezvăluie numele iubitului său. Cu toate acestea, de curând a scos la iveală niște amănunte interesante din povestea sa de dragoste.

Raluka, în vârstă de 28 de ani, are o relație de aproximativ doi ani jumătate cu un bărbat misterios, pe care-l ține bine ascuns de ochii presei. Cei doi se înțeleg de minune, sunt compatibili, iar atunci când intervine o neînțelegere, aceștia au făcut un pact și respectă cu strictețe o regulă esențială: “Suntem amândoi scorpioni cu ascendent în scorpion. Deci s-a terminat. Niciunul nu lasă de el. Dar avem o regulă pe care o respectăm de fiecare dată. Indiferent cât de tare ne certăm pe timpul zilei, nu ne culcăm niciodată supărați unul pe celălalt. Orice ar fi, la final de zi ne luăm în brațe și dormim așa. În plus, eu întotdeauna cred că adevărul este undeva la mijloc. Nu cred că doar unul poate fi vinovat sau doar unul poate avea dreptate.”, a dezvăluit îndrăgita Raluka în cadrul emisiunii Refresh by Oana Turcu.

Cuprinsă de emoția momentului, în urmă cu câteva luni de zile, Raluka a lăsat să-i scape în mediul online o fotografie cu iubitul său.

Sursă foto: Facebook, Instagram