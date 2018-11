Prin ce coșmar a trecut o femeie care s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr cu 34 de ani

s-a întors acasă după ce rămăsese blocată în Sri Lanka, acolo unde se mutase cu soțul ei, mai tânăr cu 34 de ani. După moartea acestuia, familia lui o sechestrase pentru bani.

Diane De Zoysa, o femeie de 60 de ani din Marea Britanie, s-a îndrăgostit în 2011 de un bărbat de origine asiatică, cu 34 de ani mai tânăr. La șapte luni după ce l-a cunoscut pe Priyanjana De Zoysa, cei doi s-au căsătorit și în 2015 britanica s-a mutat în Sri Lanka, conform ȘtirileProTv.

Briton is stranded in Sri Lanka after husband was killed: Diane De Zoysa, 59, says she gave… https://t.co/SVaXFM3zQR #TheResistance pic.twitter.com/DhsgEUHItu

A cheltuit 90.000 de lire sterline cu soțul și familia acestuia, adică toate economiile de-o viață, și după ce el a fost omorât, Diane a rămas blocată, fără niciun ban, în țara adoptivă. A reușit să se întoarcă acasă în cele din urmă, convinsă că bărbatul nu a iubit-o deloc și i-a vrut doar banii.

“Am crezut că m-a iubit cu adevărat, dar în mod evident nu a făcut-o”, a spus Diane De Zoysa.

A British woman is regretting she married her younger lover who left her without a penny to her name after he was murdered.

60 -year-old Diane De Zoysa who was left stranded in Sri Lanka reportedly spent her entire £90,000 life savings on her husband #AdForumCo pic.twitter.com/k09oFlSfbl

