Devastat de moartea lui Kim Porter, mama a trei dintre copiii săi, gemenele Jessie James şi D`Lila (11) și Christian Casey (20), P. Diddy a scris un mesaj emoționant pe contul său de pe o rețea de socializare, în care spune ce a înseamnat pentru el femeia care i-a fost alături timp de 13 ani, conform A1.

La trei zile după ce actrița de 47 de ani a fost găsită fără suflare în locuința sa din Los Angeles, rapperul mărturisește că relația dintre ei a fost una extrem de specială, dincolo de iubire și prietenie: „În ultimele trei zile am încercat să mă trezesc din acest coşmar. Dar nu reuşesc. Nici nu ştiu ce voi face fără ține, baby. Îmi lipseşti atât de mult. Astăzi o să-ţi onorez memoria, o să-ncerc să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie relaţia noastră neînţeleasă. Noi am fost mai mult decât prieteni buni, mai mult decât suflete pereche. Noi am fost altceva. Şi-mi lipseşti atât de mult” a fost mesajul plin de durere a lui P. Diddy.

Cântărețul în vârstă de 49 de ani le-a transmis un mesaj și fanilor, în care le-a mulțumit pentru spijinul lor și i-a îndemnat să se bucure de fiecare zi, pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă: „Vă mulțumesc tuturor pentru rugăciunile și sprijinul vostru. Dumnezeu este cel mai mare. El ne trezește pentru a vedea o nouă zi. Nu luați asta ca pe ceva de drept” le-a spus rapperul.

P. Diddy, pe numele său real Sean John Combs, și actrița Kim Porter s-au cunoscut în 1994 și s-au despărțit din cauza infidelităților artistului.

Sursă foto: northfoto.com